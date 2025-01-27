Баста, Artik&Asti, Дубцова и др: какие звезды будут выступать во Владивостоке в 2025?

Posted 27 января, 04:18
Published 27 января, 04:18
Modified 27 января, 04:18
Updated 27 января, 04:18
Жители Владивостока и гости города смогут насладиться живыми выступлениями лучших артистов России. Концерты пройдут на разных площадках города, собрав множество поклонников. На сцене выступят как молодые звёзды, только начинающие свой путь к вершинам чартов, так и признанные мастера, чьи песни не перестают звучать на радиостанциях и в плейлистах. Мы расскажем, кто из звезд выступит во Владивостоке в ближайшие месяцы — от актуальных хитов Олега Майами до душевных баллад Ирины Дубцовой.
Дата: 12 февраля 2025
Билеты: 2 200 — 4 500 рублей
Место: Владивостокский цирк
Энергичный и харизматичный Олег Майами выступит в начале сезона, в феврале, в Владивостокском цирке. Певец обещает подарить зрителям свою невероятную энергетику, исполняя хиты «Не вспоминай», «Громче города», и другие. Его совместные работы с такими звездами, как NILETTO и Лёша Свик, уже завоевали сердца миллионов. И не только их — ведь за лето он успел представить новую работу с поп-королём Филиппом Киркоровым, а также обновить сотрудничество с Ольгой Бузовой.
Дата: 20 февраля 2025
Билеты: 3 000 — 5 500 рублей
Место: Фетисов Арена
Продолжит музыкальный ряд яркий и амбициозный Xolidayboy, признанный прорывом 2024 года на премии МУЗ-ТВ. В феврале его выступление в Фетисов Арена обещает раскрыть талант и невероятную харизму исполнителя. Он порадует своими известными хитами «Моя хулиганка», «Мания» и другими, которые ежемесячно набирают миллионы прослушиваний.
Дата: 23 февраля 2025
Билеты: 2 000 — 4 200 рублей
Место: Концерт Холл (ex. Fesco Hall)
Не упустите шанс встретиться с настоящей легендой русской народной музыки — Валерием Сёминым. Его концерты это всегда праздник для души, где народные мотивы звучат в оригинальной подаче. Завсегдатай сцен с конца прошлого века, Валерий привезет во Владивосток более 500 песен и инструментальных композиций из русской и мировой культуры.
Дата: 24 марта 2025
Билеты: 2 500 — 7 500 рублей
Место: Фетисов Арена
На сцену Фетисов Арены в марте выйдет популярный дуэт Artik & Asti. С новыми и старыми хитами, такими как «Антистресс» и «Сладкий сон», группа продолжает подтверждать свою популярность. Концерт обещает быть ярким и эмоционально насыщенным, особенно учитывая изменения в составе группы и новые музыкальные направления.
Дата: 8 апреля 2025
Билеты: 2 000 — 7 500 рублей
Место: Концертная площадка пока не уточнена
Ирина Дубцова завершает этот насыщенный полугодие своим сольным концертом. Певица, известная своим мощным вокалом и авторскими хитами, обещает удивить зрителей новыми песнями и порадовать давно знакомыми ровными. Танцоры, световые шоу и живая музыка станут частью этого незабываемого музыкального вечера.
Дата: 27 апреля 2025 года
Билеты: от 2 000 до 7 000 рублей
Место: Фетисов Арена
Коллектив из Санкт-Петербурга известен своими энергичными шоу и оригинальным стилем, который сами участники охарактеризовали как «русский цыганский уличный алко-хардкор на душевных инструментах».
The Hatters уже провели несколько успешных туров по России, а их концерты неизменно собирают аншлаги на самых престижных площадках Москвы и Петербурга. Группа также является постоянным участником и хэдлайнером крупнейших музыкальных фестивалей страны: VK Fest, «Дикая мята», «Нашествие», «Алые паруса», Park live и других. За свою карьеру музыканты пять раз становились лауреатами премии «Чартова дюжина» и были номинированы на премию «Муз-ТВ» в категории «Лучшая группа».
Дата: 19 и 20 мая 2025 года
Билеты: от 2 000 до 10 000 рублей
Место: Фетисов Арена
Баста — это не только рэпер и музыкант, но и успешный битмейкер, композитор, телерадиоведущий и предприниматель.
Баста давно закрепил за собой статус одного из ведущих деятелей музыкальной сцены страны. С 2007 года он является совладельцем лейбла Gazgolder и активно участвует в развитии музыкальной индустрии. Кроме того, Василий Вакуленко известен своей деятельностью как футбольный менеджер, ресторатор и ведущий различных авторских шоу на YouTube и телевидении. Поклонники не раз видели его в жюри популярных телешоу, таких как «Голос» и «Песни».
Владивостокская афиша первой половины 2025 года пестрит яркими именами. Разнообразие музыкальных направлений позволит каждому найти что-то по душе. Незабываемые концерты подарят зрителям не только любимые мелодии, но и мощные эмоции.