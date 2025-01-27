Баста, Artik&Asti, Дубцова и др: какие звезды будут выступать во Владивостоке в 2025?

Энергичный и харизматичный Олег Майами выступит в начале сезона, в феврале, в Владивостокском цирке. Певец обещает подарить зрителям свою невероятную энергетику, исполняя хиты «Не вспоминай», «Громче города», и другие. Его совместные работы с такими звездами, как NILETTO и Лёша Свик, уже завоевали сердца миллионов. И не только их — ведь за лето он успел представить новую работу с поп-королём Филиппом Киркоровым, а также обновить сотрудничество с Ольгой Бузовой.