Беспредел как новая норма: в Приморье обсуждают очередное нападение на фермеров

Posted 27 января, 04:01
Published 27 января, 04:01
Modified 27 января, 04:03
Updated 27 января, 04:03
В начале января фермер Станислав Стефановский отправился обходить свои пастбища — как обычно, на коне. Но вместо свиней мужчина обнаружил на принадлежащем ему участке только кровь на снегу и осколки костей, по-видимому, раздробленных пулями. Здесь же были и следы от трех снегоходов, удаляющиеся в сторону реки Спасовка. Следам, как определил фермер, было уже больше суток, поэтому в полицию обращаться он не стал, лишь усилив наблюдение за участком.
Месяц спустя Стефановский вновь верхом отправился на поиски своих отставших от табуна лошадей, помогал ему товарищ с двумя сыновьями на внедорожнике. Вскоре мужчины услышали выстрелы со стороны того самого пастбища, где в январе пропали свиньи. Теперь там паслись уже другие, за ними и приехали «охотники» — трое мужчин на снегоходах, за каждым из которых уже волочились туши убитых животных.
Внедорожник отправился в погоню, но «налетчики» сумели скрыться. Тем не менее, Стефановский с товарищами успели их опознать. В одном из мужчин фермеры узнали охотника Олега Борзосекова. Спутниками его также оказались местные жители. Среди них Дмитрий Прошкин, чей карабин позже был изъят на экспертизу в рамках проведения проверки со стороны МВД. Вскоре, рассказывает Стефановский, знакомый расскажет ему, как получил приглашение «поохотиться на свиней», но отказался, опасаясь проблем.
А вот Борзосекова и его партнеров проблемы не испугали. По словам пострадавшего фермера, в телефонном разговоре сразу после погони охотник признался в содеянном, не отпирались и другие мужчины, что подтверждается записью разговора. Вскоре участники конфликта встретились, но к решению не пришли. Нападавшие отказались компенсировать ущерб, рассказывает Стефановский.
Тогда он обратился в полицию. Сначала в МО МВД «Спасский» включились в дело активно — был назначен эксперт, который собрал улики и установил принадлежность одной из пуль — точно такими же стрелял и изъятый у Борзосекова карабин модели «Тигр». Удалось собрать и отпечатки следов обуви и снегоходов — и это не считая свидетельских показаний.
«Однако все это не убедило местных полицейских. В МО МВД „Спасский“ начали волокитить дело. Проверка затянулась и не завершена до сих пор. Фермеры Спасского района опасаются, что дело „спускают на тормозах“, и вскоре любители поохотиться на домашнюю скотину наведаются снова. Более того, правоохранители в частной беседе пояснили владельцу убитых и похищенных животных, что у преступников имеются серьезные связи», — сообщает телеграм-канал «ТОР».
Собственно, именно телеграмм-каналы первыми рассказали об этой истории, что само по себе показательно. Все чаще жертвы разбойных нападений до последнего пытаются добиться справедливости мирным путем, добившись от нападавших компенсации или привлекая к делу правоохранителей. Но когда делам не дают ход, детали постепенно «утекают» инсайдерам.
И в Спасском районе, ставшем эпицентром деятельности вооруженных группировок в последние месяцы, такое происходит с завидной регулярностью. В случае с обстрелом техники предприятия Восход в поселке Новорусановка с нападением на рабочих и вымогательством крупной суммы денег полиция тоже лишь развела руками, не найдя состава преступления.
«Организатор нападений на чужой скот в содеянном прямым текстом признался (имеются записи телефонных разговоров), подтверждают это и свидетели — в том числе фермер, которого Борзосеков приглашал присоединиться к „набегам“. На месте преступления обнаружили трупы убитых животных и пули, которые, согласно заключению эксперта, совпадают с изъятым у Борзосекова оружием, а также следы обуви и другие улики», — удивляются авторы телеграм-канала DFO.INFO.
Редакция «Восток Медиа» решила взять комментарий у обеих сторон конфликта. Собственно, Станислав Стефановский и рассказал о новых деталях этой истории. А вот с Олегом Борзосековым или его товарищами связаться пока не удалось.
«Преступления разные, а тенденция одна. Неужели стрелять посреди бела дня, убивать чужой скот, портить чужое имущество и „ставить на счетчик“ — новая норма в Спасском районе? Наличие связей теперь освобождает от всякой ответственности, а полиция безучастно смотрит на разбой. Приморье, наши дни», — делают неутешительный вывод авторы телеграм-канала «ТОР».
Не пора ли надзорным органам и краевым властям все-таки разобраться, провести проверку на предмет соответствия сотрудников своим занимаемым должностям.