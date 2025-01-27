Беспредел как новая норма: в Приморье обсуждают очередное нападение на фермеров

В начале января фермер Станислав Стефановский отправился обходить свои пастбища — как обычно, на коне. Но вместо свиней мужчина обнаружил на принадлежащем ему участке только кровь на снегу и осколки костей, по-видимому, раздробленных пулями. Здесь же были и следы от трех снегоходов, удаляющиеся в сторону реки Спасовка. Следам, как определил фермер, было уже больше суток, поэтому в полицию обращаться он не стал, лишь усилив наблюдение за участком.