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Posted 27 января, 06:09

Published 27 января, 06:09

Modified 27 января, 06:11

Updated 27 января, 06:11

Более 500 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае в 2024 году

Более 500 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае в 2024 году

27 января 2025, 06:09
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае в 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в эксплуатацию введено 526,6 тысячи квадратных метров жилья, из них 316,6 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах и более 210 тысяч квадратных метров в сфере индивидуального жилищного строительства.

Как сообщили в министерстве строительства региона, в прошлом году в крае введено в эксплуатацию 48 многоквартирных домов, 40 из них в Хабаровске, четыре в Комсомольске-на-Амуре и один в Николаевск-на-Амуре. В Вяземском и Хабаровском муниципальных районах введены три дома блокированной застройки.

— В последние несколько лет в крае в жилищном строительстве наблюдается устойчивая положительная динамика по вводу жилья. Плановый показатель 550 тысяч квадратных метров достигнут на 95,7 процента. Это связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию на 2025 год трех многоквартирных домов, а также со снижением ввода индивидуального жилищного строительства на 23 процента по отношению к 2023 году. При этом многоквартирных домов введено на 4 процента больше, чем годом ранее, — рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году на 42 процента увеличилось количество разрешений, выданных на строительство многоквартирных домов. Так, застройщики получили 47 разрешений на строительство более 587 тысяч квадратных метров жилья. В 2023 году было выдано 33 разрешения на возведение 464,8 тысячи квадратных метров жилья.

— На 2025 год Минстроем России установлен плановый показатель ввода жилья в объеме 510 тысяч квадратных метров. Учитывая тенденции, можно с высокой долей уверенности сказать, что набранные темпы строительства жилья сохраняться в крае и в ближайшей перспективе, — отметили в минстрое.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда», направленный на обеспечение граждан доступным жильем, сокращение аварийного фонда и повышение комфортности городской среды, завершился в 2024 году. Общий объем финансирования проекта за шесть лет превысил 1 триллион рублей.

С 2025 года началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который также направлен на улучшение жилищных условий россиян.

#Хабаровский край
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