Более 500 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае в 2024 году

Как сообщили в министерстве строительства региона, в прошлом году в крае введено в эксплуатацию 48 многоквартирных домов, 40 из них в Хабаровске, четыре в Комсомольске-на-Амуре и один в Николаевск-на-Амуре. В Вяземском и Хабаровском муниципальных районах введены три дома блокированной застройки.