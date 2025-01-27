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Posted 27 января, 04:39

Published 27 января, 04:39

Modified 27 января, 04:41

Updated 27 января, 04:41

В топ-10 привлекательных для туризма регионов входит Приморский край

Был и остаётся в «золотой группе»: Приморский край всё так же привлекает туристов

27 января 2025, 04:39
Фото: vostokmedia.com.

В топ-10 привлекательных для туризма регионов входит Приморский край

Сюжет
Туризм
Седьмое место в топ-10 российских регионов, которые привлекают туристов, занимает Приморский край. Причём в этом важном рейтинге Приморье уже не первый год уверенно занимает место в первой десятке.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: рейтинг был опубликован в журнале «Отдых в России». Издание совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели ежегодное (уже 10-е) исследование туристической привлекательности российских регионов. Приморский край вошёл в «золотую десятку», занимая 7-е место.

Оценка туристической привлекательности регионов России проводилась по 16 критериям. Среди них: уровень развития туристической отрасли и отельной инфраструктуры, доходность отрасли, развитие санаторно-курортного направления, популярность региона среди российских и иностранных туристов, наличие объектов культурного наследия, безопасность, объёмы турпотока, затраты туристов во время отдыха и многие другие. Регионы оценивались по 16 критериям.

 — Приморье становится всё более популярным у туристов. Мы стараемся привлекать гостей из других регионов и из-за рубежа в любое время года, стараемся показать им, что, кроме традиционных моря и пляжей, есть и другие виды отдыха. И здесь видим спрос — краеведческие фестивали, проходившие весной, осенью и зимой позволяют выравнивать туристический сезон, в каких-то случаях снизить нагрузку на инфраструктуру, — отметила директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич.

Напомним, Приморский край — лидер среди регионов ДФО по количеству туристических поездок, только в 2024 году его посетили около четырёх миллионов гостей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как туристы восторженно купаются в море в Приморье в январе.

«Это кайф»: туристы купаются на популярных пляжах Приморья в январе — фото
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#Новости#Владивосток#Туризм#Приморский край#Путешествия#Приморье
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