ЕГЭ и «Выпускник»: приморским родителям дали хороший совет

— Важно понимать, что подготовка к ЕГЭ — не спринт, когда собрал все ресурсы, рванул, промчался, финишировал и упал, а марафон — когда бежишь размеренно, спокойно, понимая, что дистанция долгая, — рассказала Мария Афонина. — Я напомню простые вещи, но очень важные: ребенок должен спать 7-8 часов, хорошо питаться, обязательно отдыхать. Когда ваш сын или дочь приходят из школы, не спрашивайте сразу, во сколько у него сегодня репетитор. Узнайте, выспался ли он сегодня, пообедал ли, не хочет ли немного прогуляться, а уже потом — про самоподготовку и репетиторов. Помните! Продолжительность рабочего дня выпускника, когда он готовится к ЕГЭ, — не менее 12 часов: 7-8 часов в школе и минимум 4 часа — уроки и подготовка к ЕГЭ (репетиторы, самоподготовка). Вы устаете после 7 часов на работе, а ваш ребенок потом еще четыре часа трудится!