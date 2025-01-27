ЕГЭ и «Выпускник»: приморским родителям дали хороший совет

Posted 26 января, 23:41
Published 26 января, 23:41
Modified 26 января, 23:43
Updated 26 января, 23:43
На днях компания провела вебинар «Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям». Речь на вебинаре шла о том, как создать позитивный настрой у выпускников и как помочь им подготовиться к ЕГЭ, не отправив все финансы семьи на репетиторов.
А давай мы посмотрим…
Как отметила Мария Афонина, клинический психолог, президент благотворительной организации «Журавлик», подготовка к ЕГЭ — стрессовое время для выпускников. Хочется получить высокие баллы, хочется поступить в вуз, о котором мечтают, хотят оправдать ожидания родителей… Психолог подчеркнула, что задача взрослых в этот момент — в первую очередь не давить, не пугать ещё больше детей («не сдашь ЕГЭ — в курьеры пойдёшь!» и так далее), а постараться сделать так, чтобы стресс стал позитивным, то есть мотивирующим, вдохновляющим. Не забывайте говорить, что вы верите в него, что он молодец.
— Важно понимать, что подготовка к ЕГЭ — не спринт, когда собрал все ресурсы, рванул, промчался, финишировал и упал, а марафон — когда бежишь размеренно, спокойно, понимая, что дистанция долгая, — рассказала Мария Афонина. — Я напомню простые вещи, но очень важные: ребенок должен спать 7-8 часов, хорошо питаться, обязательно отдыхать. Когда ваш сын или дочь приходят из школы, не спрашивайте сразу, во сколько у него сегодня репетитор. Узнайте, выспался ли он сегодня, пообедал ли, не хочет ли немного прогуляться, а уже потом — про самоподготовку и репетиторов. Помните! Продолжительность рабочего дня выпускника, когда он готовится к ЕГЭ, — не менее 12 часов: 7-8 часов в школе и минимум 4 часа — уроки и подготовка к ЕГЭ (репетиторы, самоподготовка). Вы устаете после 7 часов на работе, а ваш ребенок потом еще четыре часа трудится!
Мария Афонина дала родителям полезный совет: как снизить нагрузку на выпускника.
— И самое главное, — сказала Мария Афонина, — составьте с вашим выпускником расписание его жизни. Подростки, конечно, самостоятельные, но всё же недостаточно взрослые. Помогите вашему ребенку: пусть в его расписании будут и отдых, и время на хобби, и самоподготовка, и время с семьей, и тренировки, и так далее. Тогда будет четкость, будет порядок, и это всегда успокаивает и помогает снижать стресс.
И ещё один полезный совет от психолога: если вы видите, что ваш выпускник очень волнуется, посмотрите вместе с ним на баллы, которые набирали на ЕГЭ в вашем регионе в прошлом году.
— Это магия цифр! — улыбается Мария Афонина. — Почему-то многие подростки уверены, что все набирают 85 баллов и выше, а они — вот такие неудачники, что пишут пробник на 60. В общем, «все могут, а я не могу». И если показать подростку те реальные средние баллы, которые получают в вашем регионе, в стране по разным предметам, это очень вдохновляет, подростки чувствуют, что на самом деле они ничем не отличаются в худшую сторону от большинства своих сверстников. И успокаиваются.
Выпускнику поможет «Выпускник»
Помочь 11-класснику пройти процесс подготовки к ЕГЭ спокойно, разумно, эффективно могут не только психологические приёмы, но и практические вещи — помогите ему найти хороший образовательный портал, где можно попробовать сдать ЕГЭ, разобрать результаты, получить консультацию. Например, проект «Выпускник» на образовательной платформе «Лицей» компании «Ростелеком».
Ирина Кобрина, руководитель направления продуктового офиса, партнёрских и перспективных продуктов «Ростелекома», рассказала: главное достоинство онлайн-сервиса «Лицей» в том, что это полноценный симулятор сдачи ЕГЭ.
— Это происходит в домашней обстановке, но всё — как на реальном экзамене, даже бланки, — отметила Ирина Кобрина. — 11-классник их распечатывает, заполняет и загружает на платформу. И что самое ценное, эти бланки проверяются не роботами эти, а реальными людьми — преподавателями, методистами, это действующими членами предметных комиссий ЕГЭ. Они также дают развернутую обратную связь по тем вопросам, где были допущены неточности и ошибки.
«Сдача ЕГЭ» на «Лицее» идёт ровно столько, сколько длится экзамен в реальности. Включается таймер. По завершении проверенную работу и результат вашему ребенку пришлют в течение 72 часов.
Кроме того, проходя симулятор, 11-классник, что называется, набивает руку, он привыкает к заполнению бланков, тем более что они именно такие, какие будут в 2025 году в школах. И когда ребенок придёт сдавать реальный экзамен, он уже будет морально готов, не будет бояться, что что-то не там напишет и не тут галочку поставит.
Для того, чтобы заниматься с проектом «Выпускник», нужен обычный Интернет, совершенно не обязательно — высокоскоростной, подчеркнула Ирина Кобрина. Ведь платформа «Лицей» вполне доступа и сельским школьникам.
Она дает доступ к лучшим преподавателям и материалам вне зависимости от места проживания, то есть из любой точки России.
До начала ГИА-2025 осталось совсем немного — уже второй месяц зимы на исходе. А там и весна пролетит. Сейчас 11-классники активизируют самоподготовку, учатся, готовятся к ЕГЭ. Помощь родителей в этот ответственный период невероятно важна. Психологическая поддержка, создание комфортной обстановки дома, а также практическое содействие в организации учебного процесса могут стать ключевыми факторами успеха ребенка.