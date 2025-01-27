Еще 300 домовладений смогут подключиться к газу в посёлке Эльбан Хабаровского края

Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина до границы домовладения газ подводят бесплатно. Затраты на подключение домов к газу льготным категориям граждан компенсируются благодаря федеральной и региональной поддержке. Федеральная поддержка составляет 100 тысяч рублей, а региональная уже 200 тысяч.