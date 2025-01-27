Еще 300 домовладений смогут подключиться к газу в посёлке Эльбан Хабаровского края

Posted 27 января, 01:41
Published 27 января, 01:41
Modified 27 января, 03:46
Updated 27 января, 03:46
Как сообщили в министерстве энергетики края, первая очередь газовых сетей протяженностью 14,5 километра была введена в эксплуатацию летом 2024 года. Всего проект газификации поселка предусматривает прокладку порядка 53 км газопроводов для 883 жилых домов.
— На сегодняшний день в Эльбане заключено 266 договоров на подключение газа в рамках догазификации. Газопроводы построены до границ 185 земельных участков, а 91 домовладение уже пользуются сетевым газом — это те, кто подключался к газу в рамках первой и второй очереди строительства газораспределительных сетей, — сказал министр энергетики края Герман Тютюков.
Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина до границы домовладения газ подводят бесплатно. Затраты на подключение домов к газу льготным категориям граждан компенсируются благодаря федеральной и региональной поддержке. Федеральная поддержка составляет 100 тысяч рублей, а региональная уже 200 тысяч.
— Сумма компенсации в размере 300 тысяч рублей — одна из наиболее значительных в России. Право на нее имеют участники и инвалиды ВОВ, инвалиды и ветераны боевых действий; семьи мобилизованных и участников спецоперации, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; труженики тыла; граждане пожилого возраста и многодетные семьи, — уточнил министр.
По его словам, в населенных пунктах, где уже проложены газораспределительные сети, подключение домовладений ведется круглый год по мере их готовности к приему газа.
Напомним, подать заявку на газификацию жилья можно на официальном сайте Единого оператора газификации либо обратиться в центр оказания услуг по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49Б.
Подробнее о праве на компенсацию можно узнать на сайте в разделе «Потребителю — Догазификация и технологическое присоединение — Информация о субсидиях и компенсациях» или в Центрах социальной поддержки.