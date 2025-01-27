«Это кайф»: туристы купаются на популярных пляжах Приморья в январе — фото

Posted 27 января, 00:25
Published 27 января, 00:25
Modified 27 января, 00:27
Updated 27 января, 00:27
В регионе традиционно сохраняется плюсовая температура, которая несомненно влияет на состояние моря. Так, находкинские пляжи выглядят привлекательными не только для прогулок, но и для купания, сообщают новые медиа.
В социальных сетях распространяются кадры с «моржами», плескающимися в воде. А почему нет? — задаются вопросом приморцы. Ведь на улице солнечно, а температура воздуха составляет +4 градуса по Цельсию.
«После баньки такой досуг просто кайф», — восхищенно делятся комментаторы.
Стоит отметить, что на Русском острове тоже находятся закаленные смельчаки. Потепление и солнечный день — идеальные условия для любителей моржевания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как молодой человек вышел в магазин в тапках, чем поразил горожан в дальневосточной столице.