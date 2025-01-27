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Posted 27 января, 00:25

Published 27 января, 00:25

Modified 27 января, 00:27

Updated 27 января, 00:27

Из-за аномального потепления отдыхающие начали купаться в Приморском крае

«Это кайф»: туристы купаются на популярных пляжах Приморья в январе — фото

27 января 2025, 00:25
Фото: vostokmedia.com.

Из-за аномального потепления отдыхающие начали купаться в Приморском крае

Сюжет
Потепление
Приморский край наслаждается сказочной погодой. Местные жители не только гуляют по красивым пляжам, но и лихо заныривают в море, которое манит своим величием и прозрачной водой.

В регионе традиционно сохраняется плюсовая температура, которая несомненно влияет на состояние моря. Так, находкинские пляжи выглядят привлекательными не только для прогулок, но и для купания, сообщают новые медиа.

В социальных сетях распространяются кадры с «моржами», плескающимися в воде. А почему нет? — задаются вопросом приморцы. Ведь на улице солнечно, а температура воздуха составляет +4 градуса по Цельсию.

«После баньки такой досуг просто кайф», — восхищенно делятся комментаторы.
Фото: Погода 25 регион

Стоит отметить, что на Русском острове тоже находятся закаленные смельчаки. Потепление и солнечный день — идеальные условия для любителей моржевания.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как молодой человек вышел в магазин в тапках, чем поразил горожан в дальневосточной столице.

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