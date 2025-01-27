vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 00:40

Published 27 января, 00:40

Modified 27 января, 00:42

Updated 27 января, 00:42

Снегопад и штормовой ветер надвигаются на Владивосток

Гололед, метель и сильный ветер: жуткий снегопад обрушится на Приморье

27 января 2025, 00:40
Фото: 1MI.

Снегопад и штормовой ветер надвигаются на Владивосток

Сюжет
Снег
Утро понедельника на юго-западе началось с небольшого снега, который задержится там на весь день. В других районах существенных осадков не предвидится. Температурный фон составит 0 — -8 °C. Но ситуация изменится уже ближайшей ночью…

Синоптическая обстановка кардинально изменится. Непогода охватит южную половину региона, сообщает «Примгидромет». Ночь выдастся морозной, стрелки термометров упадут до -21 °C. Ситуация на дорогах ухудшится, — появится снежный накат и гололед. К обеду потеплеет, но будет прохладнее, чем накануне.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Воздух прогреется до -3 °C. Во вторник будет пасмурно и начнется снег, который перерастет в метель. Улицы покроются льдом и снежным накатом. Температурный фон — -7 — -10 °C. Ветер усилится до 24 метров в секунду.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что плюсовые температуры радуют любителей моржевания в Находке и на Русском острове.

«Это кайф»: туристы купаются на популярных пляжах Приморья в январе — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномальное тепло и жуткие последствия циклона: какая погода ждет жителей ПриморьяСнег, гололед и метель: чего ждать от погоды в пятницу жителям Приморья?Первый день 2025 года в Приморье: от легкого мороза до экстремальных -31°C
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Температура#Снег#Мороз#Метель#Ветер#Примгидромет#Приморский край#Русский остров#Юго-запад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика