Гололед, метель и сильный ветер: жуткий снегопад обрушится на Приморье

Снегопад и штормовой ветер надвигаются на Владивосток

Сюжет Снег

Утро понедельника на юго-западе началось с небольшого снега, который задержится там на весь день. В других районах существенных осадков не предвидится. Температурный фон составит 0 — -8 °C. Но ситуация изменится уже ближайшей ночью…