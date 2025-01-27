Гололед, метель и сильный ветер: жуткий снегопад обрушится на Приморье

Posted 27 января, 00:40
Published 27 января, 00:40
Modified 27 января, 00:42
Updated 27 января, 00:42
Синоптическая обстановка кардинально изменится. Непогода охватит южную половину региона, сообщает «Примгидромет». Ночь выдастся морозной, стрелки термометров упадут до -21 °C. Ситуация на дорогах ухудшится, — появится снежный накат и гололед. К обеду потеплеет, но будет прохладнее, чем накануне.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Воздух прогреется до -3 °C. Во вторник будет пасмурно и начнется снег, который перерастет в метель. Улицы покроются льдом и снежным накатом. Температурный фон — -7 — -10 °C. Ветер усилится до 24 метров в секунду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что плюсовые температуры радуют любителей моржевания в Находке и на Русском острове.