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Posted 27 января, 05:35

Published 27 января, 05:35

Modified 27 января, 05:37

Updated 27 января, 05:37

«Из-за экокатастрофы на пляжах будет аншлаг»: москвичи и крымчане едут в Приморье

«Из-за экокатастрофы на пляжах будет аншлаг»: москвичи и крымчане едут в Приморье

27 января 2025, 05:35
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Туризм
Экокатастрофа погубила живую природу на юге России. Теперь многие отпускники подыскивают морские берега, подходящие для летнего отдыха. Приморский край вошел в число фаворитов для многих жителей страны. Что об этом думает местное население? — Узнаете в материале.

Ни для кого не секрет, что на побережье Черного моря произошла настоящая экологическая катастрофа. Стоит отметить, приморские студенты отважно бросились на помощь природе, — парни отправились в Анапу, чтобы поучаствовать в ликвидации разлива нефтепродуктов, которые попали в море после крушения танкеров в Керченском проливе.

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Однако до полного восстановления побережья еще далеко. На совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства стало известно, что Минприроды планирует завершить соответствующие работы только в мае 2026 года. То есть в текущем году жителям страны придется нежиться не на излюбленных пляжах, а подыскивать другие варианты для отдыха.

Многие россияне уже заинтересовались Приморьем. Активность прослеживается даже в местных телеграм-каналах. Пользователи интересуются, какие места в регионе необходимо посетить и когда заканчивается купальный сезон. К слову, большинство приморцев уже предвкушает наплыв туристов этим летом.

Фото: vostokmedia.com
«Несколько дней назад на море был аншлаг. Добро пожаловать к нам», — написала девушка.
«Добро пожаловать в Приморье», — коротко высказалась местная жительница.
«Туристы придают особый шарм Владивостоку. Главное, чтобы бережно относились к нашим красотам», — подметил комментатор.
«Они не доедут до пляжей. В пробках простоят. Помните, что творилось в августе?» — съерничал мужчина.

В 2024 году регион посетили более 3 500 000 путешественников. Приморье действительно пользуется популярностью среди отпускников, особенно в летний сезон, который продолжается до глубокой осени. Для некоторых отдыхающих купальный сезон длится круглый год.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край — это туристическая жемчужина страны. Опытная путешественница заявила, что наш регион является Клондайком России.

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