«Из-за экокатастрофы на пляжах будет аншлаг»: москвичи и крымчане едут в Приморье

Однако до полного восстановления побережья еще далеко. На совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства стало известно, что Минприроды планирует завершить соответствующие работы только в мае 2026 года. То есть в текущем году жителям страны придется нежиться не на излюбленных пляжах, а подыскивать другие варианты для отдыха.