Избил ломом за плач: немыслимо жестоко расправились с малышом в Приморье

Posted 27 января, 10:43
Published 27 января, 10:43
Modified 27 января, 10:45
Updated 27 января, 10:45
Дальнереченская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животным в отношении 34-летнего местного жителя, который 25 января 2025 года, находясь в состоянии опьянения, избил соседскую собаку железным ломом. Мужчина, недовольный лаем животного, прошел во двор соседнего участка и нанес несколько ударов по телу собаки, которая была на привязи.
После инцидента питомца доставили в ветеринарную клинику, там ему оказали необходимую помощь. У собаки диагностировали переломы лапы. Прокуратура начала расследование по ч. 1 ст. 245 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье.
В данный момент специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае вопиющей жестокости в Приморье.