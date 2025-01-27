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Posted 27 января, 10:43

Published 27 января, 10:43

Modified 27 января, 10:45

Updated 27 января, 10:45

Щенку сломали лапу ломом в Приморском крае

Избил ломом за плач: немыслимо жестоко расправились с малышом в Приморье

27 января 2025, 10:43
Фото: Изображение Midjourney.

Щенку сломали лапу ломом в Приморском крае

В Дальнереченском районе Приморья мужчина избил соседскую собаку железным ломом. По его словам, она слишком громко лаяла и скулила. У животного диагностировали переломы.

Дальнереченская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животным в отношении 34-летнего местного жителя, который 25 января 2025 года, находясь в состоянии опьянения, избил соседскую собаку железным ломом. Мужчина, недовольный лаем животного, прошел во двор соседнего участка и нанес несколько ударов по телу собаки, которая была на привязи.

Фото: prosecutor_pk

После инцидента питомца доставили в ветеринарную клинику, там ему оказали необходимую помощь. У собаки диагностировали переломы лапы. Прокуратура начала расследование по ч. 1 ст. 245 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье.

Фото: prosecutor_pk

В данный момент специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае вопиющей жестокости в Приморье.

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