Избил ломом за плач: немыслимо жестоко расправились с малышом в Приморье

Дальнереченская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животным в отношении 34-летнего местного жителя, который 25 января 2025 года, находясь в состоянии опьянения, избил соседскую собаку железным ломом. Мужчина, недовольный лаем животного, прошел во двор соседнего участка и нанес несколько ударов по телу собаки, которая была на привязи.