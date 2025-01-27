Картина дня в Приморье: скорая у школы, на пляж в январе и новый циклон

Posted 27 января, 11:02
Published 27 января, 11:02
Modified 27 января, 11:04
Updated 27 января, 11:04
Карета скорой помощи дежурила у входа в школу во Владивостоке
Утро понедельника, судя по всему, выдалось недобрым у кого-то из приморцев. Машина медиков прибыла в образовательное учреждение Владивостока.
Январь — самое время для купания в Приморье
Приморский край наслаждается сказочной погодой. Местные жители не только гуляют по красивым пляжам, но и лихо заныривают в море, которое манит своим величием и прозрачной водой.
Сильный шторм надвигается на Приморье
Во Владивостоке и Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снег. Порывы ветра могут достигать 33 метров в секунду.
Жуткий снегопад приближается к Приморскому краю. Осадки, прогнозируемые во Владивостоке, принесут немало бед. Именно поэтому горожанам рекомендуют оставаться дома в период непогоды.