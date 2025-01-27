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Posted 27 января, 11:02

Published 27 января, 11:02

Modified 27 января, 11:04

Updated 27 января, 11:04

Картина дня в Приморье: скорая у школы, на пляж в январе и новый циклон

Картина дня в Приморье: скорая у школы, на пляж в январе и новый циклон

27 января 2025, 11:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Карета скорой помощи дежурила у входа в школу во Владивостоке

Утро понедельника, судя по всему, выдалось недобрым у кого-то из приморцев. Машина медиков прибыла в образовательное учреждение Владивостока.

Скорая помощь у входа: что творится около школы во Владивостоке? — видео
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Январь — самое время для купания в Приморье

Приморский край наслаждается сказочной погодой. Местные жители не только гуляют по красивым пляжам, но и лихо заныривают в море, которое манит своим величием и прозрачной водой.

«Это кайф»: туристы купаются на популярных пляжах Приморья в январе — фото
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Сильный шторм надвигается на Приморье

Во Владивостоке и Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снег. Порывы ветра могут достигать 33 метров в секунду.

Жуткий снегопад приближается к Приморскому краю. Осадки, прогнозируемые во Владивостоке, принесут немало бед. Именно поэтому горожанам рекомендуют оставаться дома в период непогоды.

Непогода ударит со всей силы: штормовое предупреждение объявили в Приморье
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Свободное посещение школ объявили во Владивостоке
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