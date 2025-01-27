Машины превратились в груду железа: чудовищная авария случилась в Приморье — видео

Posted 27 января, 08:51
Published 27 января, 08:51
Modified 27 января, 08:53
Updated 27 января, 08:53
В Приморском крае на трассе под Кавалерово произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли люди.
По словам очевидцев, мужчина за рулем белого седана пытался обогнать другие автомобили, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Toyota Prius. В результате аварии водитель седана скончался на месте, а его пассажира пришлось вырезать из искореженного автомобиля.
В салоне Prius находился ребенок, который лежал лицом на передней панели. О его состоянии пока ничего неизвестно. На место происшествия прибыли экстренные службы для выяснения обстоятельств трагедии. Сотрудники МЧС и медики оказывают первую помощь пострадавшим.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Горнореченском.