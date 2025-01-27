Машины превратились в груду железа: чудовищная авария случилась в Приморье — видео

По словам очевидцев, мужчина за рулем белого седана пытался обогнать другие автомобили, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Toyota Prius. В результате аварии водитель седана скончался на месте, а его пассажира пришлось вырезать из искореженного автомобиля.