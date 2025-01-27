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Posted 27 января, 08:51

Published 27 января, 08:51

Modified 27 января, 08:53

Updated 27 января, 08:53

Пугающие последствия серьезной аварии попали на камеру в Приморье

Машины превратились в груду железа: чудовищная авария случилась в Приморье — видео

27 января 2025, 08:51
Фото: Изображение Midjourney.

Пугающие последствия серьезной аварии попали на камеру в Приморье

Сюжет
МЧС
Жуткое ДТП перегородило проезд в Кавалеровском районе Приморья. По словам очевидцев, мужчина выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другие автомобили, и столкнулся лоб в лоб с легковушкой. На месте работают экстренные службы.

В Приморском крае на трассе под Кавалерово произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли люди.

По словам очевидцев, мужчина за рулем белого седана пытался обогнать другие автомобили, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Toyota Prius. В результате аварии водитель седана скончался на месте, а его пассажира пришлось вырезать из искореженного автомобиля.

Видео: svodka25.

В салоне Prius находился ребенок, который лежал лицом на передней панели. О его состоянии пока ничего неизвестно. На место происшествия прибыли экстренные службы для выяснения обстоятельств трагедии. Сотрудники МЧС и медики оказывают первую помощь пострадавшим.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Горнореченском.

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#Новости#Общество#Видео#МЧС#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Toyota Prius
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