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Posted 27 января, 00:02

Published 27 января, 00:02

Modified 27 января, 00:04

Updated 27 января, 00:04

Молчание прервано: убийство раскрыли спустя 30 лет в Приморье

Молчание прервано: убийство раскрыли спустя 30 лет в Приморье

27 января 2025, 00:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Росгвардия
Преступление, совершенное в прошлом веке, оставалось нераскрытым долгое время в Приморском крае. Но сотрудники полиции, Росгвардии и Следкома объединились, чтобы найти тех, кто может стоять за страшным убийством.

Сотрудники УМВД раскрыли преступление, совершенное 30 лет назад во Владивостоке, сообщает Ирина Волк. Полицейские из Приморья, Краснодарского края, Комсомольска-на-Амуре объединили усилия со следователями и нашли предполагаемых преступников, которые могут быть причастными к убийству 21-летнего парня в 1995 году.

Среди подозреваемых числились два знакомых убитого. Но они успели покинуть регион и дело о роковом выстреле осталось нераскрытым на долгие десятки лет.

«В ходе работы с материалами о преступлениях прошлых лет полицейские совместно со следователями вышли на след подозреваемых», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Фигурантов задержали сотрудники Росгвардии в Лабинске и Комсомольске-на-Амуре, где они проживали. В ближайшее время их доставят в дальневосточную столицу для дальнейших разбирательств.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае раскрыли шокирующее убийство многодетной семьи.

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