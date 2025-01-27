Молчание прервано: убийство раскрыли спустя 30 лет в Приморье

Сотрудники УМВД раскрыли преступление, совершенное 30 лет назад во Владивостоке, сообщает Ирина Волк. Полицейские из Приморья, Краснодарского края, Комсомольска-на-Амуре объединили усилия со следователями и нашли предполагаемых преступников, которые могут быть причастными к убийству 21-летнего парня в 1995 году.