Молчание прервано: убийство раскрыли спустя 30 лет в Приморье

Posted 27 января, 00:02
Published 27 января, 00:02
Modified 27 января, 00:04
Updated 27 января, 00:04
Сотрудники УМВД раскрыли преступление, совершенное 30 лет назад во Владивостоке, сообщает Ирина Волк. Полицейские из Приморья, Краснодарского края, Комсомольска-на-Амуре объединили усилия со следователями и нашли предполагаемых преступников, которые могут быть причастными к убийству 21-летнего парня в 1995 году.
Среди подозреваемых числились два знакомых убитого. Но они успели покинуть регион и дело о роковом выстреле осталось нераскрытым на долгие десятки лет.
«В ходе работы с материалами о преступлениях прошлых лет полицейские совместно со следователями вышли на след подозреваемых», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.
Фигурантов задержали сотрудники Росгвардии в Лабинске и Комсомольске-на-Амуре, где они проживали. В ближайшее время их доставят в дальневосточную столицу для дальнейших разбирательств.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае раскрыли шокирующее убийство многодетной семьи.