На благоустройство дворов в Хабаровском крае направят 200 миллионов рублей

Краевая субсидия позволит возместить до 70 процентов затрат на ремонт двора или проезда к нему. В перечень работ могут входить: восстановление дорожного покрытия, обустройство тротуаров и ливневой канализации, установка ограждений и т. д. Обязательное условие участия в программе — работы должны быть завершены в этом году.