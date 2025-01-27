vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 03:57

Published 27 января, 03:57

Modified 27 января, 03:59

Updated 27 января, 03:59

На благоустройство дворов в Хабаровском крае направят 200 миллионов рублей

На благоустройство дворов в Хабаровском крае направят 200 миллионов рублей

27 января 2025, 03:57
Фото: Правительство Хабаровского края.
В этом году муниципалитеты Хабаровского края получат финансовую поддержу на ремонт дворов от правительства региона. По краевой государственной программе «Формирование современной городской среды» из бюджета региона выделено 200 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, на финансирование могут претендовать города и села с численностью населения более 1000 человек. В министерстве ЖКХ края отметили, что эти мероприятия способствуют достижению целей нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— Получатели субсидии будут определены по результатам конкурса. Отбор среди муниципальных образований мы уже объявили. Прием заявок продлится до 30 января, а итоги подведем в первых числах февраля. Результаты будут опубликованы на официальном сайте министерства, – рассказали в профильном ведомстве.

Перечень дворов для ремонта администрации муниципальных образований формируют самостоятельно, исходя из предложений от управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также результатов проведенных инвентаризаций.

Краевая субсидия позволит возместить до 70 процентов затрат на ремонт двора или проезда к нему. В перечень работ могут входить: восстановление дорожного покрытия, обустройство тротуаров и ливневой канализации, установка ограждений и т. д. Обязательное условие участия в программе — работы должны быть завершены в этом году.

В министерстве ЖКХ уточнили, что участие в этой госпрограмме муниципальные образования могут синхронизировать с другими проектами благоустройства. К примеру, с грантами на реализацию инициатив ТОС, программой «Комплексное развитие сельских территорий» и т. д.

Напомним также, что в 2025 году по федеральной программе «Благоустройство дальневосточных дворов» в Хабаровском крае на средства президентской единой субсидии планируется благоустроить 21 двор в 9 центрах социально-экономического роста региона.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика