На благоустройство дворов в Хабаровском крае направят 200 миллионов рублей

Posted 27 января, 03:57
Published 27 января, 03:57
Modified 27 января, 03:59
Updated 27 января, 03:59
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, на финансирование могут претендовать города и села с численностью населения более 1000 человек. В министерстве ЖКХ края отметили, что эти мероприятия способствуют достижению целей нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— Получатели субсидии будут определены по результатам конкурса. Отбор среди муниципальных образований мы уже объявили. Прием заявок продлится до 30 января, а итоги подведем в первых числах февраля. Результаты будут опубликованы на официальном сайте министерства, – рассказали в профильном ведомстве.
Перечень дворов для ремонта администрации муниципальных образований формируют самостоятельно, исходя из предложений от управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также результатов проведенных инвентаризаций.
Краевая субсидия позволит возместить до 70 процентов затрат на ремонт двора или проезда к нему. В перечень работ могут входить: восстановление дорожного покрытия, обустройство тротуаров и ливневой канализации, установка ограждений и т. д. Обязательное условие участия в программе — работы должны быть завершены в этом году.
В министерстве ЖКХ уточнили, что участие в этой госпрограмме муниципальные образования могут синхронизировать с другими проектами благоустройства. К примеру, с грантами на реализацию инициатив ТОС, программой «Комплексное развитие сельских территорий» и т. д.
Напомним также, что в 2025 году по федеральной программе «Благоустройство дальневосточных дворов» в Хабаровском крае на средства президентской единой субсидии планируется благоустроить 21 двор в 9 центрах социально-экономического роста региона.