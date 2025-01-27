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Posted 27 января, 03:48

Published 27 января, 03:48

Modified 27 января, 03:50

Updated 27 января, 03:50

Нелогичный рекламный баннер обнаружили в Приморье

«Не туда воюешь»: реклама ПВЗ рассмешила жителей Владивостока — фото

27 января 2025, 03:48
Фото: 1MI.

Нелогичный рекламный баннер обнаружили в Приморье

Сюжет
Магазин
Занятное объявление заметили приморцы на окне ПВЗ во Владивостоке. Вероятно, владелец точки совсем не боится потерять клиентов. Более того, план предпринимателя неспроста является антирекламой.

В пригороде дальневосточной столицы развернулась битва, только «задом наперед». Достаточно популярный пункт выдачи товаров интернет-магазина повесил рекламный баннер, который посвящен конкурирующей локации. Судя по тексту, главным преимуществом другого офиса именитого маркетплейса в том, что там не образовываются очереди.

«Нередко эта точка не принимает посылки из-за нехватки места. Не исключено, что второй офис тоже принадлежит им, — слишком уж зазывающий лозунг вышел. Баннер получился как антиреклама для этого ПВЗ», — отметила местная жительница.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пугающая «посылка» напугала приморца в одном из офисов интернет-магазина.

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#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Магазин#Интернет-магазин#Приморский край#Очереди
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