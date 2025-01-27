«Не туда воюешь»: реклама ПВЗ рассмешила жителей Владивостока — фото

В пригороде дальневосточной столицы развернулась битва, только «задом наперед». Достаточно популярный пункт выдачи товаров интернет-магазина повесил рекламный баннер, который посвящен конкурирующей локации. Судя по тексту, главным преимуществом другого офиса именитого маркетплейса в том, что там не образовываются очереди.