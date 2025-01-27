«Не туда воюешь»: реклама ПВЗ рассмешила жителей Владивостока — фото

Posted 27 января, 03:48
Published 27 января, 03:48
Modified 27 января, 03:50
Updated 27 января, 03:50
В пригороде дальневосточной столицы развернулась битва, только «задом наперед». Достаточно популярный пункт выдачи товаров интернет-магазина повесил рекламный баннер, который посвящен конкурирующей локации. Судя по тексту, главным преимуществом другого офиса именитого маркетплейса в том, что там не образовываются очереди.
«Нередко эта точка не принимает посылки из-за нехватки места. Не исключено, что второй офис тоже принадлежит им, — слишком уж зазывающий лозунг вышел. Баннер получился как антиреклама для этого ПВЗ», — отметила местная жительница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пугающая «посылка» напугала приморца в одном из офисов интернет-магазина.