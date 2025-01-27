Непогода ударит со всей силы: штормовое предупреждение объявили в Приморье

Posted 27 января, 07:22
Published 27 января, 07:22
Modified 27 января, 07:24
Updated 27 января, 07:24
С 27 по 28 января во Владивостоке и по всему Приморскому краю объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся циклоном, который выходит в Японское море.
По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер. Особое внимание стоит обратить на состояние льда в Амурском и Уссурийском заливах. Прогнозируется интенсивный взлом и вынос льда в открытое море. Это создает крайне опасные условия для выхода на лед. Рыбакам и жителям региона настоятельно рекомендуется оставаться на берегу и не выходить на лед.
Оперативные службы Приморского края уже привели в режим повышенной готовности. Специалисты «Примавтодора» ведут мониторинг дорожной ситуации, они уже подготовили к очистке трасс от снега и наледи 361 единицу техники, включая автогрейдеры, тракторы, экскаваторы и комбинированные дорожные машины.
Синоптики и краевые власти просят жителей следить за изменениями в прогнозе погоды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег и ветер снова вернутся в Приморье.