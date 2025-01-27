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Posted 27 января, 07:22

Published 27 января, 07:22

Modified 27 января, 07:24

Updated 27 января, 07:24

Штормовое предупреждение объявили из-за циклона в Приморском крае

Непогода ударит со всей силы: штормовое предупреждение объявили в Приморье

27 января 2025, 07:22
Фото: Изображение Midjourney.

Штормовое предупреждение объявили из-за циклона в Приморском крае

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Погода
Во Владивостоке и Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снег. Порывы ветра могут достигать 33 метров в секунду.

С 27 по 28 января во Владивостоке и по всему Приморскому краю объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся циклоном, который выходит в Японское море.

По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер. Особое внимание стоит обратить на состояние льда в Амурском и Уссурийском заливах. Прогнозируется интенсивный взлом и вынос льда в открытое море. Это создает крайне опасные условия для выхода на лед. Рыбакам и жителям региона настоятельно рекомендуется оставаться на берегу и не выходить на лед.

Оперативные службы Приморского края уже привели в режим повышенной готовности. Специалисты «Примавтодора» ведут мониторинг дорожной ситуации, они уже подготовили к очистке трасс от снега и наледи 361 единицу техники, включая автогрейдеры, тракторы, экскаваторы и комбинированные дорожные машины.

Синоптики и краевые власти просят жителей следить за изменениями в прогнозе погоды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег и ветер снова вернутся в Приморье.

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