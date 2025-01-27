Непогода ударит со всей силы: штормовое предупреждение объявили в Приморье

По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер. Особое внимание стоит обратить на состояние льда в Амурском и Уссурийском заливах. Прогнозируется интенсивный взлом и вынос льда в открытое море. Это создает крайне опасные условия для выхода на лед. Рыбакам и жителям региона настоятельно рекомендуется оставаться на берегу и не выходить на лед.