Отрава в ассортименте: кому во Владивостоке предлагают яды на любой вкус

Posted 27 января, 03:51
Published 27 января, 03:51
Modified 27 января, 03:53
Updated 27 января, 03:53
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: обработка от крыс ведётся в домах на Нейбута, 4 и Адмирала Горшкова, 38. Причём отраву крысам предлагают разных вкусов. Зачем?
— Крысы довольно быстро адаптируются к ядам и начинают понимать, что есть их нельзя. Поэтому средства мы периодически меняем, как и вкусы, — объяснил специалист по дератизации Андрей Мамонов. — В целом действуют они от пяти до десяти дней. Дератизацию проводим раз в месяц. Раскладываем отраву в подвалах многоквартирных домов и на контейнерных площадках.
Также он рассказал, что перед началом обработки дома от крыс специалисты осматривают помещения, выясняют, какой вид крыс оккупировал конкретный дом и как велика популяция. Каждая компания, предоставляющая услуги дератизации, имеет соответствующую лицензию и использует только разрешенные продукты.
При этом важно понимать, что жильцы домов сами могут внести посильный вклад в борьбу с грызунами, если будут тщательно упаковывать мусор, не разбрасывать его по контейнерной площадке.
Помимо ежемесячной дератизации, два раза в год проводится одновременная обработка во всем жилом фонде Владивостока. Кроме того, проводя уборку сухой травы, старых веток, городские службы лишают грызунов строительного материала для нор, поэтому эти работы также проводятся регулярно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке грызунам раздолье.