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Posted 27 января, 08:31

Published 27 января, 08:31

Modified 27 января, 08:33

Updated 27 января, 08:33

Память павших в блокадном Ленинграде почтили во Владивостоке

Память павших в блокадном Ленинграде почтили во Владивостоке

27 января 2025, 08:31
Фото: prim_police.
Сюжет
Память
Во Владивостоке прошел митинг памяти жертв блокадного Ленинграда. В 81-ю годовщину снятия блокады горожане возложили цветы к мемориалу на Корабельной набережной.

27 января во Владивостоке на Корабельной набережной состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине окончания блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие губернатор Олег Кожемяко, представители силовых ведомств, ветераны и жители города.

Губернатор подчеркнул важность памяти о тех, кто боролся с нацизмом, защищая культуру и традиции русского народа. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала символом стойкости. Во время неё погибли сотни тысяч жителей — от голода, бомбежек и болезней.

Участники митинга почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». Сотрудники полиции и члены Общественного совета также приняли участие в церемонии, подчеркивая важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

Сегодня в Приморье проживают 58 блокадников. Многие из них — дети войны, и помнят множество историй своих родителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье отметили 80-летие снятия блокады Ленинграда.

80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
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