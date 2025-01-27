Память павших в блокадном Ленинграде почтили во Владивостоке

Posted 27 января, 08:31
Published 27 января, 08:31
Modified 27 января, 08:33
Updated 27 января, 08:33
27 января во Владивостоке на Корабельной набережной состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине окончания блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие губернатор Олег Кожемяко, представители силовых ведомств, ветераны и жители города.
Губернатор подчеркнул важность памяти о тех, кто боролся с нацизмом, защищая культуру и традиции русского народа. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала символом стойкости. Во время неё погибли сотни тысяч жителей — от голода, бомбежек и болезней.
Участники митинга почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». Сотрудники полиции и члены Общественного совета также приняли участие в церемонии, подчеркивая важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.
Сегодня в Приморье проживают 58 блокадников. Многие из них — дети войны, и помнят множество историй своих родителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье отметили 80-летие снятия блокады Ленинграда.