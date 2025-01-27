Память павших в блокадном Ленинграде почтили во Владивостоке

Губернатор подчеркнул важность памяти о тех, кто боролся с нацизмом, защищая культуру и традиции русского народа. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала символом стойкости. Во время неё погибли сотни тысяч жителей — от голода, бомбежек и болезней.