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Posted 27 января, 10:22

Published 27 января, 10:22

Modified 27 января, 10:45

Updated 27 января, 10:45

Парализовали целый район: пробка из-за аварии остановила движение во Владивостоке

Парализовали целый район: пробка из-за аварии остановила движение во Владивостоке

27 января 2025, 10:22
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дороги
Две легковушки перегородили проезд по Некрасовской во Владивостоке. Пробка образовалась быстро, затрудняя движение в этом районе.

Две легковушки парализовали важную улицу во Владивостоке. По словам очевидцев, авария случилась по направлению в сторону Некрасовской. Там столкнулись автомобили Toyota Prius и Nissan. У «Приуса» поврежден бампер и правое крыло, а у «Ниссана» задет задний бампер. О пострадавших информации нет.

Видео: vostokmedia.com.

Пробка образовалась молниеносно, затрудняя движение в этом районе. Свидетели рассказали, что затор растянулся вплоть до моста через бухту Золотой Рог.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, кому в Приморье разрешено покидать место аварии.

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