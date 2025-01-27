Парализовали целый район: пробка из-за аварии остановила движение во Владивостоке

Две легковушки парализовали важную улицу во Владивостоке. По словам очевидцев, авария случилась по направлению в сторону Некрасовской. Там столкнулись автомобили Toyota Prius и Nissan. У «Приуса» поврежден бампер и правое крыло, а у «Ниссана» задет задний бампер. О пострадавших информации нет.