Парализовали целый район: пробка из-за аварии остановила движение во Владивостоке

Posted 27 января, 10:22
Published 27 января, 10:22
Modified 27 января, 10:45
Updated 27 января, 10:45
Две легковушки парализовали важную улицу во Владивостоке. По словам очевидцев, авария случилась по направлению в сторону Некрасовской. Там столкнулись автомобили Toyota Prius и Nissan. У «Приуса» поврежден бампер и правое крыло, а у «Ниссана» задет задний бампер. О пострадавших информации нет.
Пробка образовалась молниеносно, затрудняя движение в этом районе. Свидетели рассказали, что затор растянулся вплоть до моста через бухту Золотой Рог.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, кому в Приморье разрешено покидать место аварии.