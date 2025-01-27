Перегородил дорогу полностью: кран стал проблемой для водителей в Приморье — фото

Posted 27 января, 07:09
Published 27 января, 07:09
Modified 27 января, 07:11
Updated 27 января, 07:11
В пригороде дальневосточной столицы некоторые водители недоумевали от внезапно образовавшейся пробки. Все три полосы встали «намертво», но, как выяснилось чуть позже, ненадолго. Кран перегородил дорогу, выезжая из крутого и узкого поворота.
«Из-за узкого пространства водитель выворачивал так, что занял все три полосы. Пришлось стоять несколько минут. Те, кто поближе были, понимали в чем дело. А вот рулевые дальних машин наверняка успели понервничать», — предположил очевидец.
Разглядеть кран было тяжело, так как в первую очередь он перегородил путь большегрузам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фура заблокировала проезд во Владивостоке на улице Тунгусская. Длинномер попал в ДТП из-за чего собралась серьезная пробка.