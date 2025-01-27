Перегородил дорогу полностью: кран стал проблемой для водителей в Приморье — фото

В пригороде дальневосточной столицы некоторые водители недоумевали от внезапно образовавшейся пробки. Все три полосы встали «намертво», но, как выяснилось чуть позже, ненадолго. Кран перегородил дорогу, выезжая из крутого и узкого поворота.