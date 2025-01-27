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Posted 27 января, 07:09

Published 27 января, 07:09

Modified 27 января, 07:11

Updated 27 января, 07:11

Большегруз спровоцировал столпотворение в пригороде Владивостока

Перегородил дорогу полностью: кран стал проблемой для водителей в Приморье — фото

27 января 2025, 07:09
Фото: vostokmedia.com.

Большегруз спровоцировал столпотворение в пригороде Владивостока

Сюжет
Пробка
Владивосток нередко страдает из-за пробок. Поэтому автомобилисты начинают нервничать из-за малейших заторов на дорогах. Подобная ситуация сложилась около въезда в город.

В пригороде дальневосточной столицы некоторые водители недоумевали от внезапно образовавшейся пробки. Все три полосы встали «намертво», но, как выяснилось чуть позже, ненадолго. Кран перегородил дорогу, выезжая из крутого и узкого поворота.

«Из-за узкого пространства водитель выворачивал так, что занял все три полосы. Пришлось стоять несколько минут. Те, кто поближе были, понимали в чем дело. А вот рулевые дальних машин наверняка успели понервничать», — предположил очевидец.

Разглядеть кран было тяжело, так как в первую очередь он перегородил путь большегрузам.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фура заблокировала проезд во Владивостоке на улице Тунгусская. Длинномер попал в ДТП из-за чего собралась серьезная пробка.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пробка#Приморский край#ДТП#Большегрузы#Дальневосточная столица
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