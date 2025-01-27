Почти в два раза сокращены сроки предоставления в аренду земли в Хабаровском крае

Еще один плюс для инвесторов — механизм постановки земельных участков на кадастровый учет теперь работает в «два касания». Он сокращает количество встреч заказчика и исполнителя до двух шагов — заключение договора и получение от кадастрового инженера выписки из ЕГРН на земельный участок. В Хабаровском крае предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории сокращен до 9 рабочих дней. Перечень кадастровых инженеров, готовых работать «под ключ», включает 13 организаций и 11 индивидуальных предпринимателей. Список размещен на сайте центра оказания услуг «Мой бизнес». В 2024 году заключено более 300 таких договоров.