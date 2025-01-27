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Posted 27 января, 04:07

Published 27 января, 04:07

Modified 27 января, 04:09

Updated 27 января, 04:09

Почти в два раза сокращены сроки предоставления в аренду земли в Хабаровском крае

Почти в два раза сокращены сроки предоставления в аренду земли в Хабаровском крае

27 января 2025, 04:07
Фото: freepik.com.
В рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Хабаровском крае и позиций региона в Нацрейтинге министерство имущества края продолжает оптимизацию процедур выдачи земельных участков.

Как рассказали в ведомстве, средний срок получения в аренду земли по торгам сокращен с 182 до 107 календарных дней, а без торгов — с 171 до 81 календарного дня. Такая оптимизация должна помочь предпринимателям, планирующим запустить в регионе свой бизнес.

Сейчас земельные участки предоставляются без торгов в том числе для реализации масштабных инвестиционных проектов, концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве. Без торгов получить землю также могут крестьянско-фермерские хозяйства.

— В 2024 году принят правовой акт, позволяющий устанавливать начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в процентах от его кадастровой стоимости в зависимости от категории земель. Внедрение данного механизма сократило срок, необходимый для заключения договора аренды по результатам аукциона, — пояснил министр имущества края Никита Матвеев.

Еще один плюс для инвесторов — механизм постановки земельных участков на кадастровый учет теперь работает в «два касания». Он сокращает количество встреч заказчика и исполнителя до двух шагов — заключение договора и получение от кадастрового инженера выписки из ЕГРН на земельный участок. В Хабаровском крае предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории сокращен до 9 рабочих дней. Перечень кадастровых инженеров, готовых работать «под ключ», включает 13 организаций и 11 индивидуальных предпринимателей. Список размещен на сайте центра оказания услуг «Мой бизнес». В 2024 году заключено более 300 таких договоров.

Так, в прошлом году новой схемой получения земли воспользовалась региональная компания ООО «СЕРВИС-АГРО», которая стала арендатором участков в Бикинском районе. Для развития своего дела министерством имущества края ей предоставлен земельный участок производства сельскохозяйственной продукции.

— Новый порядок выдачи земли поддерживает местное предпринимательство. В министерстве имущества нам помогли подобрать подходящий земельный участок. В итоге мы заключили договор сроком на 10 лет, — прокомментировал представитель ООО «СЕРВИС-АГРО».

С информацией о предоставлении и постановке земельных участков на кадастровый учет можно ознакомится на сайте министерства имущества Хабаровского края.

#Хабаровский край
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