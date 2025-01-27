Приходи в овраг, там интересно: что нового появилось на улице Кирова во Владивостоке

Posted 27 января, 01:42
Published 27 января, 01:42
Modified 27 января, 01:44
Updated 27 января, 01:44
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: новое общественное пространство на месте заброшенного оврага появилось в краевом центре недавно — здесь был завершён первый этап благоустройства. Глава городе Константин Шестаков посетил новый сквер и проверил, как выполнены задачи, которые были поставлены перед подрядчиками.
В частности, одним из главных условий при разработке проекта благоустройства и выполнении работы была организация кратчайшего и комфортного пути на другую сторону оврага. Кроме того, глава города сделал особый акцент на необходимости благоустройства прилегающих зон.
Константин Шестаков прошёлся по новому скверу и убедился: задача выполнена, овраг превратился в уютное место — с мостиком, скамейками, тропинками, а скоро — в ближайшее время — здесь установят освещение и систему видеонаблюдения.
— Весной мы также проведем здесь большой субботник, уберем имеющиеся на территории железобетонные конструкции, высадим новые деревья и кустарники, а также приведем в порядок существующие зеленые насаждения, — отметил глава города.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как по поручению главы города преображается Владивосток.