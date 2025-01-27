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Posted 27 января, 01:42

Published 27 января, 01:42

Modified 27 января, 01:44

Updated 27 января, 01:44

Общественное пространство на месте оврага появилось во Владивостоке

Приходи в овраг, там интересно: что нового появилось на улице Кирова во Владивостоке

27 января 2025, 01:42
Фото: Инесса Иминова. vlc.ru.

Общественное пространство на месте оврага появилось во Владивостоке

Сюжет
Благоустройство
Овраг в районе дома № 116 на улице Кирова во Владивостоке десятилетиями был местной «достопримечательностью», унылой и даже опасной — во всяком случае, родители детям не раз говорили: «Через овраг не ходи!». И вот теперь вместо унылого «очкура» появился сквер. Самый настоящий.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: новое общественное пространство на месте заброшенного оврага появилось в краевом центре недавно — здесь был завершён первый этап благоустройства. Глава городе Константин Шестаков посетил новый сквер и проверил, как выполнены задачи, которые были поставлены перед подрядчиками.

В частности, одним из главных условий при разработке проекта благоустройства и выполнении работы была организация кратчайшего и комфортного пути на другую сторону оврага. Кроме того, глава города сделал особый акцент на необходимости благоустройства прилегающих зон.

Константин Шестаков прошёлся по новому скверу и убедился: задача выполнена, овраг превратился в уютное место — с мостиком, скамейками, тропинками, а скоро — в ближайшее время — здесь установят освещение и систему видеонаблюдения.

Фото: Инесса Иминова, Анастасия Котлярова. vlc.ru
— Весной мы также проведем здесь большой субботник, уберем имеющиеся на территории железобетонные конструкции, высадим новые деревья и кустарники, а также приведем в порядок существующие зеленые насаждения, — отметил глава города.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как по поручению главы города преображается Владивосток.

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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Константин Шестаков#Приморский край#Общественное пространство
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