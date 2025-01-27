Рвало, потом «отключился»: жуть происходила с мужчиной после визита врача в Приморье

Оказалось, мужчина страдал от кашля, высокой температуры и заложенности в грудной клетке. Терапевт назначил лечение больному, но приморцу стало хуже. У него появилась сильная слабость и красная сыпь, которая неистово зудила. Затем открылась рвота и он даже кратковременно потерял сознание, сообщили в пресс-службе Владивостокской скорой.