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Posted 27 января, 02:54

Published 27 января, 02:54

Modified 27 января, 02:56

Updated 27 января, 02:56

Лечение опасного недуга обернулось страшными последствиями для жителя Приморья

Рвало, потом «отключился»: жуть происходила с мужчиной после визита врача в Приморье

27 января 2025, 02:54
Фото: Изображение Midjourney.

Лечение опасного недуга обернулось страшными последствиями для жителя Приморья

Сюжет
Медицина
Житель Владивостока вызвал на дом врача из-за плохого самочувствия, но в итоге едва не лишился жизни.

Оказалось, мужчина страдал от кашля, высокой температуры и заложенности в грудной клетке. Терапевт назначил лечение больному, но приморцу стало хуже. У него появилась сильная слабость и красная сыпь, которая неистово зудила. Затем открылась рвота и он даже кратковременно потерял сознание, сообщили в пресс-службе Владивостокской скорой.

Скорая прибыла на вызов за 13 минут. Медики диагностировали у пациента анафилактический шок. Горожанин мог умереть из-за непереносимости одного из компонентов препарата, выписанного специалистом. Ведь никто, даже сам пациент, не подозревал об аллергии.

Мужчину госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №4, где у него обнаружили пневмонию. После успешного лечения он отправился домой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ради спасения человека пришло разрезать его грудную клетку.

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