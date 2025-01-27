Рвало, потом «отключился»: жуть происходила с мужчиной после визита врача в Приморье

Posted 27 января, 02:54
Published 27 января, 02:54
Modified 27 января, 02:56
Updated 27 января, 02:56
Оказалось, мужчина страдал от кашля, высокой температуры и заложенности в грудной клетке. Терапевт назначил лечение больному, но приморцу стало хуже. У него появилась сильная слабость и красная сыпь, которая неистово зудила. Затем открылась рвота и он даже кратковременно потерял сознание, сообщили в пресс-службе Владивостокской скорой.
Скорая прибыла на вызов за 13 минут. Медики диагностировали у пациента анафилактический шок. Горожанин мог умереть из-за непереносимости одного из компонентов препарата, выписанного специалистом. Ведь никто, даже сам пациент, не подозревал об аллергии.
Мужчину госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №4, где у него обнаружили пневмонию. После успешного лечения он отправился домой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ради спасения человека пришло разрезать его грудную клетку.