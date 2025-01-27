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Posted 27 января, 02:14

Published 27 января, 02:14

Modified 27 января, 02:18

Updated 27 января, 02:18

Автомобиль скорой замечен под окнами школы в Приморском крае

Скорая помощь у входа: что творится около школы во Владивостоке? — видео

27 января 2025, 02:14
Фото: 1MI.

Автомобиль скорой замечен под окнами школы в Приморском крае

Сюжет
Школа
Утро понедельника, судя по всему, выдалось недобрым у кого-то из приморцев. Машина медиков прибыла в образовательное учреждение Владивостока.

В дальневосточной столице около одной из школ заметили скорую помощь. Автомобилистка, проезжая по Пушкинской, заметила спецавтомобиль, который стоял под окнами образовательного учреждения.

Видео: vostokmedia.com.

Обстоятельства происшествия выясняются. Наш корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Правительства Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ученики начальной школы отравились химией во Владивостоке. Оказалось, дети нашли опасное вещество, которое рассыпали под батареей в одном из классов.

Пятеро второклассников отравились химией в школе Приморья — сейчас они в больнице
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