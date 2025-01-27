Скорая помощь у входа: что творится около школы во Владивостоке? — видео

Posted 27 января, 02:14
Published 27 января, 02:14
Modified 27 января, 02:18
Updated 27 января, 02:18
В дальневосточной столице около одной из школ заметили скорую помощь. Автомобилистка, проезжая по Пушкинской, заметила спецавтомобиль, который стоял под окнами образовательного учреждения.
Обстоятельства происшествия выясняются. Наш корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Правительства Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ученики начальной школы отравились химией во Владивостоке. Оказалось, дети нашли опасное вещество, которое рассыпали под батареей в одном из классов.