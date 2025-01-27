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Posted 26 января, 23:21

Published 26 января, 23:21

Modified 26 января, 23:23

Updated 26 января, 23:23

Непогода схлестнется с весенней оттепелью в Приморском крае

Снег и ветер с ног сдувает: осадки «ворвутся» в январскую весну в Приморье

26 января 2025, 23:21
Фото: 1MI.

Непогода схлестнется с весенней оттепелью в Приморском крае

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Погода
Аномальное потепление продолжается в Приморском крае. Но снегопад внесет коррективы в погодную обстановку.

Сегодня, 27 января, на юго-западе начнется с небольших осадков. Днем снежок припорошит некоторые районы края, сообщает «Примгидромет». Тридцатиградусные морозы сменятся плюсовыми значениями, +1 °C.

Во Владивостоке небольшой утренний снег не перерастет в нечто серьезное, зато умеренный ветер разыграется до сильного к обеду. Температура воздуха составит -1 — -3 °C.

В Уссурийске день пройдет преимущественно без осадков. Днем задует умеренный северный ветер. Воздух прогреется до -2 °C.

В Находке серьезной непогоды не предвидится, также в городе прогнозируется умеренный ветерок. После полудня температурный фон перевалит чуть выше нуля, — +2 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители дальневосточной столицы сбрасывают зимнюю одежду из-за аномального потепления.

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