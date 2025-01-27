Свободное посещение школ объявили во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что метель обрушится на Приморский край. Опасная непогода ударит по Владивостоку. Не обойдется без сильного ветра, гололеда и снежного наката. Борис Кубай рекомендует жителям региона остаться в теплых квартирах и работать на удаленке.