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Posted 27 января, 06:38

Published 27 января, 06:38

Modified 27 января, 06:40

Updated 27 января, 06:40

Занятия в образовательных учреждениях посещать не обязательно во Владивостоке

Свободное посещение школ объявили во Владивостоке

27 января 2025, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.

Занятия в образовательных учреждениях посещать не обязательно во Владивостоке

Сюжет
Погода
Жуткий снегопад приближается к Приморскому краю. Осадки, прогнозируемые во Владивостоке, принесут немало бед. Именно поэтому горожанам рекомендуют оставаться дома в период непогоды.

Администрация дальневосточной столица приняла решение — завтра, 28 января, в муниципальных школах объявлено свободное посещение. Данная мера была необходима из-за надвигающегося циклона, который ударит по региону в ближайшую ночь. Так что ученики могут без зазрения совести остаться дома во вторник.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что метель обрушится на Приморский край. Опасная непогода ударит по Владивостоку. Не обойдется без сильного ветра, гололеда и снежного наката. Борис Кубай рекомендует жителям региона остаться в теплых квартирах и работать на удаленке.

Все на удаленку: почему жителей Владивостока призывают не выходить на работу?
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