Свободное посещение школ объявили во Владивостоке

Posted 27 января, 06:38
Published 27 января, 06:38
Modified 27 января, 06:40
Updated 27 января, 06:40
Администрация дальневосточной столица приняла решение — завтра, 28 января, в муниципальных школах объявлено свободное посещение. Данная мера была необходима из-за надвигающегося циклона, который ударит по региону в ближайшую ночь. Так что ученики могут без зазрения совести остаться дома во вторник.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что метель обрушится на Приморский край. Опасная непогода ударит по Владивостоку. Не обойдется без сильного ветра, гололеда и снежного наката. Борис Кубай рекомендует жителям региона остаться в теплых квартирах и работать на удаленке.