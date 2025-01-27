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Posted 27 января, 02:17

Published 27 января, 02:17

Modified 27 января, 02:19

Updated 27 января, 02:19

Грызуна обнаружили на прилавке с рыбой во Владивостоке

Такая миленькая, серенькая: продавцы во Владивостоке не пожалели вкусноты для зверька

27 января 2025, 02:17
Фото: Изображение Midjourney.

Грызуна обнаружили на прилавке с рыбой во Владивостоке

Сюжет
Грызуны
Милейший грызун — очаровательный, пушистый и такой милый — был замечен жителем Владивостока там, где мышам и прочим зверькам совсем не место. На прилавке.

Как сообщают новые медиа, мышку среди свежей и мороженой рыбы обнаружили покупатели на рынке, что на Спортивной.

Грызун «никого не трогал, починял примус» — точнее, тихо питался, пока никто не заметил. Трудно сказать, сколько покупателей принесли домой рыбу, погрызенную этим милым, но всё же переносчиком всевозможной заразы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где еще можно встретить грызунов во Владивостоке.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Происшествия#Грызуны
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