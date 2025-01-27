Такая миленькая, серенькая: продавцы во Владивостоке не пожалели вкусноты для зверька

Posted 27 января, 02:17
Published 27 января, 02:17
Modified 27 января, 02:19
Updated 27 января, 02:19
Как сообщают новые медиа, мышку среди свежей и мороженой рыбы обнаружили покупатели на рынке, что на Спортивной.
Грызун «никого не трогал, починял примус» — точнее, тихо питался, пока никто не заметил. Трудно сказать, сколько покупателей принесли домой рыбу, погрызенную этим милым, но всё же переносчиком всевозможной заразы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где еще можно встретить грызунов во Владивостоке.