Такая миленькая, серенькая: продавцы во Владивостоке не пожалели вкусноты для зверька

Грызуна обнаружили на прилавке с рыбой во Владивостоке

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Милейший грызун — очаровательный, пушистый и такой милый — был замечен жителем Владивостока там, где мышам и прочим зверькам совсем не место. На прилавке.

Как сообщают новые медиа, мышку среди свежей и мороженой рыбы обнаружили покупатели на рынке, что на Спортивной. Грызун «никого не трогал, починял примус» — точнее, тихо питался, пока никто не заметил. Трудно сказать, сколько покупателей принесли домой рыбу, погрызенную этим милым, но всё же переносчиком всевозможной заразы. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где еще можно встретить грызунов во Владивостоке. «Сидит около кассы»: крыса попала на камеру в супермаркете Владивостока — фото Узнать подробнее