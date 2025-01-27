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Posted 27 января, 05:46

Published 27 января, 05:46

Modified 27 января, 05:49

Updated 27 января, 05:49

Прием витаминов довел девушку до экстренной госпитализации в Приморском крае

Убивающее самолечение: БАДы довели девушку до хирургического стола в Приморье

27 января 2025, 05:46
Фото: Изображение Midjourney.

Прием витаминов довел девушку до экстренной госпитализации в Приморском крае

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Медицина
Три года пациентка успешно игнорировала наличие серьезного недуга, но затем решила вылечиться при помощи витаминного комплекса. Чем это обернулось? — Поделились врачи из Владивостока.

Три года назад жительнице дальневосточной столицы диагностировали кисту, однако девушка пренебрегла лечением, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. Зато в 2024 году горожанка решила укрепить иммунитет при помощи БАДов и спровоцировала неизбежное.

Состояние пациентки резко ухудшилось. Ее экстренно госпитализировали в медучреждение, где обнаружили огромное новообразование на яичнике, — диаметром 16 сантиметров.

«Требовалась неотложная хирургическая операция, которая была проведена с использованием передовых видеоэндоскопических технологий. Опухоль-эндометриома была успешно удалена», — отметили медики.

Врачи не только спасли жизнь девушке, но и сохранили ее репродуктивные органы. Также специалисты напоминают о важности профессиональной медицинской помощи. Не стоит заниматься самолечением.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина чуть не умер, дотянув с самолечением в Приморском крае. У больного началась пневмония.

Рвало, потом «отключился»: жуть происходила с мужчиной после визита врача в Приморье
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