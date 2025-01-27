Убивающее самолечение: БАДы довели девушку до хирургического стола в Приморье

Три года назад жительнице дальневосточной столицы диагностировали кисту, однако девушка пренебрегла лечением, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. Зато в 2024 году горожанка решила укрепить иммунитет при помощи БАДов и спровоцировала неизбежное.