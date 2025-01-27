Убивающее самолечение: БАДы довели девушку до хирургического стола в Приморье

Posted 27 января, 05:46
Published 27 января, 05:46
Modified 27 января, 05:49
Updated 27 января, 05:49
Три года назад жительнице дальневосточной столицы диагностировали кисту, однако девушка пренебрегла лечением, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. Зато в 2024 году горожанка решила укрепить иммунитет при помощи БАДов и спровоцировала неизбежное.
Состояние пациентки резко ухудшилось. Ее экстренно госпитализировали в медучреждение, где обнаружили огромное новообразование на яичнике, — диаметром 16 сантиметров.
«Требовалась неотложная хирургическая операция, которая была проведена с использованием передовых видеоэндоскопических технологий. Опухоль-эндометриома была успешно удалена», — отметили медики.
Врачи не только спасли жизнь девушке, но и сохранили ее репродуктивные органы. Также специалисты напоминают о важности профессиональной медицинской помощи. Не стоит заниматься самолечением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина чуть не умер, дотянув с самолечением в Приморском крае. У больного началась пневмония.