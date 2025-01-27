Все на удаленку: почему жителей Владивостока призывают не выходить на работу?

Posted 27 января, 00:59
Published 27 января, 00:59
Modified 27 января, 01:01
Updated 27 января, 01:01
Предстоящая метель может осложнить ситуацию на дорогах в дальневосточной столице. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, на что стоит обратить внимание жителям муниципалитета в период бушующей стихии.
«Чтобы сохранить свое здоровье и нервные клетки и уберечь свои любимые авто от аварий желательно оставить их утром дома и воспользоваться общественным транспортом. Это позволит разгрузить автодороги и даст возможность снегоочистительной технике работать эффективно», — подчеркнул специалист.
Также Борис Кубай рекомендует приморцам уйти на удаленку, если имеется такая возможность. Те, кому не удастся трудится дистанционно, желательно уехать домой пораньше, чтобы миновать час пик на дорогах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, на какие районы обрушатся жуткая метель и штормовой ветер.