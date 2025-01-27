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Posted 27 января, 00:54

Published 27 января, 00:54

Modified 27 января, 00:56

Updated 27 января, 00:56

Неполовозрелых тюленей сняли на видео инспекторы нацпарка в Приморском крае

Задолбали с вашим сексом: подальше от «озабоченных» сбежали жители Приморья — видео

27 января 2025, 00:54
Фото: amurleo_land.

Неполовозрелых тюленей сняли на видео инспекторы нацпарка в Приморском крае

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Брачный период начинается у тюленей-ларг, обитающих на территории Дальневосточного морского заповедника. Половозрелые особи собираются на берегу и вплотную занимаются вопросами обзаведения потомством. А что делают те, кому пока что не до брачных игр?

Ответ на вопрос дало видео, которое снял государственный инспектор Дальневосточного морского заповедника. Неполовозрелые особи пятнистых тюленей, а также те, кто не участвует в размножении по разным причинам, отплывают подальше от своих резвящихся собратьев и наблюдают «за всем этим бедламом», лежа на льдинах.

Уединённый отдых в отдалении от лежбищ собратьев, которые стали слишком «многолюдными» — в январе начался сезон рождения потомства, — вот такой вариант проведения «досуга» выбирают эти тюлени-интроверты.

Видео: amurleo_land.
— Ежегодно зимой острова архипелага Римского-Корсакова в заповеднике становятся «родильным домом» для ларг. Первые в этом году бельки этих тюленей уже появились на островах заповедника — здесь находится уже несколько десятков новорождённых диких животных, — рассказали специалисты национального парка «Земля леопарда», под управлением которого находится Дальневосточный морской заповедник.

Видео с «тюленями-интровертами» снято с безопасного для животных расстояния во время проведения антибраконьерского патрулирования.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как проходят «видеоконференции» в нацпарке.

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#Новости#Видео#Тюлени#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа
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