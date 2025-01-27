Задолбали с вашим сексом: подальше от «озабоченных» сбежали жители Приморья — видео

Posted 27 января, 00:54
Published 27 января, 00:54
Modified 27 января, 00:56
Updated 27 января, 00:56
Ответ на вопрос дало видео, которое снял государственный инспектор Дальневосточного морского заповедника. Неполовозрелые особи пятнистых тюленей, а также те, кто не участвует в размножении по разным причинам, отплывают подальше от своих резвящихся собратьев и наблюдают «за всем этим бедламом», лежа на льдинах.
Уединённый отдых в отдалении от лежбищ собратьев, которые стали слишком «многолюдными» — в январе начался сезон рождения потомства, — вот такой вариант проведения «досуга» выбирают эти тюлени-интроверты.
— Ежегодно зимой острова архипелага Римского-Корсакова в заповеднике становятся «родильным домом» для ларг. Первые в этом году бельки этих тюленей уже появились на островах заповедника — здесь находится уже несколько десятков новорождённых диких животных, — рассказали специалисты национального парка «Земля леопарда», под управлением которого находится Дальневосточный морской заповедник.
Видео с «тюленями-интровертами» снято с безопасного для животных расстояния во время проведения антибраконьерского патрулирования.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как проходят «видеоконференции» в нацпарке.