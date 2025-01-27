Задолбали с вашим сексом: подальше от «озабоченных» сбежали жители Приморья — видео

Ответ на вопрос дало видео, которое снял государственный инспектор Дальневосточного морского заповедника. Неполовозрелые особи пятнистых тюленей, а также те, кто не участвует в размножении по разным причинам, отплывают подальше от своих резвящихся собратьев и наблюдают «за всем этим бедламом», лежа на льдинах.