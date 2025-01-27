«Зажало внутри?» — машина слетела в канаву после чудовищного ДТП в Приморье — видео

В Кавалеровском районе случилось жуткое дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. Одна легковушка слетела в канаву, а вторая расположилась на дороге. Оба автомобиля серьезно пострадали в аварии. О состоянии участников столкновения не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.