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Posted 27 января, 07:37

Published 27 января, 07:37

Modified 27 января, 07:39

Updated 27 января, 07:39

Автомобиль вылетел в кювет после страшной аварии в Приморском крае

«Зажало внутри?» — машина слетела в канаву после чудовищного ДТП в Приморье — видео

27 января 2025, 07:37
Фото: 1MI.

Автомобиль вылетел в кювет после страшной аварии в Приморском крае

Сюжет
МЧС
Ужасное столкновение обернулось не менее печальными последствиями в Приморском крае. Кадры с места инцидента разлетелись в новых медиа.

В Кавалеровском районе случилось жуткое дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. Одна легковушка слетела в канаву, а вторая расположилась на дороге. Оба автомобиля серьезно пострадали в аварии. О состоянии участников столкновения не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцы заявляют, что в одной из машин зажало человека. На месте инцидента работают сотрудники полиции и МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о большегрузе, который заблокировал движение в пригороде дальневосточной столицы, но ненадолго.

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#Новости#МЧС#Владивосток#Полиция#Приморский край#Большегруз#Авария#Происшествия#Дорожное происшествие
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