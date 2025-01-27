«Зажало внутри?» — машина слетела в канаву после чудовищного ДТП в Приморье — видео

Posted 27 января, 07:37
Published 27 января, 07:37
Modified 27 января, 07:39
Updated 27 января, 07:39
В Кавалеровском районе случилось жуткое дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. Одна легковушка слетела в канаву, а вторая расположилась на дороге. Оба автомобиля серьезно пострадали в аварии. О состоянии участников столкновения не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Очевидцы заявляют, что в одной из машин зажало человека. На месте инцидента работают сотрудники полиции и МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о большегрузе, который заблокировал движение в пригороде дальневосточной столицы, но ненадолго.