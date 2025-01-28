10 минут — и смерть: как спастись во время взлома льда, рассказали жителям Приморья

Posted 28 января, 00:33
Published 28 января, 00:33
Modified 28 января, 00:35
Updated 28 января, 00:35
28 января в Амурском и Уссурийском заливах ожидают интенсивный взлом припайного льда, который будет выносить в открытую часть заливов северным ветром. Это создает серьезные риски для тех, кто намерен выйти на лед.
Краевое управление МЧС России напоминает, что ледяная вода может быть смертельно опасной — вы не проживёте в ней и 10 минут.
Чтобы зимние прогулки были безопасными, следуйте простым рекомендациям: не выходите на лед в темное время суток, сообщите родным о своих планах, возьмите с собой средства спасения и не игнорируйте запрещающие знаки. Также рыбакам, которые выходят важно помнить, что рюкзак лучше повесить на одно плечо — так его можно быстро сбросить в экстренной ситуации.
В связи с прогнозируемым взломом льда, горожанам настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лед в открытой части заливов до 27 февраля.
Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности — ваша безопасность зависит от вас.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.