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Posted 28 января, 00:33

Published 28 января, 00:33

Modified 28 января, 00:35

Updated 28 января, 00:35

О взломе и выносе припайного льда предупреждают жителей Приморья

10 минут — и смерть: как спастись во время взлома льда, рассказали жителям Приморья

28 января 2025, 00:33
Фото: 1MI.

О взломе и выносе припайного льда предупреждают жителей Приморья

Сюжет
Безопасность
Циклон принесет в Приморье сильный ветер, в заливах ожидают взлом льда. Как правильно вести себя жителям, рассказали в МЧС.


28 января в Амурском и Уссурийском заливах ожидают интенсивный взлом припайного льда, который будет выносить в открытую часть заливов северным ветром. Это создает серьезные риски для тех, кто намерен выйти на лед.

Краевое управление МЧС России напоминает, что ледяная вода может быть смертельно опасной — вы не проживёте в ней и 10 минут.

Чтобы зимние прогулки были безопасными, следуйте простым рекомендациям: не выходите на лед в темное время суток, сообщите родным о своих планах, возьмите с собой средства спасения и не игнорируйте запрещающие знаки. Также рыбакам, которые выходят важно помнить, что рюкзак лучше повесить на одно плечо — так его можно быстро сбросить в экстренной ситуации.

В связи с прогнозируемым взломом льда, горожанам настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лед в открытой части заливов до 27 февраля.

Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности — ваша безопасность зависит от вас.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.

Непогода ударит со всей силы: штормовое предупреждение объявили в Приморье
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