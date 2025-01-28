10 минут — и смерть: как спастись во время взлома льда, рассказали жителям Приморья

Краевое управление МЧС России напоминает, что ледяная вода может быть смертельно опасной — вы не проживёте в ней и 10 минут.



Чтобы зимние прогулки были безопасными, следуйте простым рекомендациям: не выходите на лед в темное время суток, сообщите родным о своих планах, возьмите с собой средства спасения и не игнорируйте запрещающие знаки. Также рыбакам, которые выходят важно помнить, что рюкзак лучше повесить на одно плечо — так его можно быстро сбросить в экстренной ситуации.



В связи с прогнозируемым взломом льда, горожанам настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лед в открытой части заливов до 27 февраля.