А что это такое падает: в Приморье любопытство кошку в снегопад из дома выгнало

На кадрах фотоловушки краснокнижный хищник почти минуту наблюдал за резвящимися в воздухе снежинками. Или, как предположили сотрудники нацпарка «Земля леопарда», он мониторил обстановку на сопках: «хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли?».