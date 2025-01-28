А что это такое падает: в Приморье любопытство кошку в снегопад из дома выгнало

Posted 28 января, 05:59
Published 28 января, 05:59
Modified 28 января, 06:01
Updated 28 января, 06:01
На кадрах фотоловушки краснокнижный хищник почти минуту наблюдал за резвящимися в воздухе снежинками. Или, как предположили сотрудники нацпарка «Земля леопарда», он мониторил обстановку на сопках: «хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли?».
— Дождь, снег и прочие осадки большие кошки предпочитают пережидать в укрытиях (сухих пещерах или гротах), — напомнили в пресс-службе нацпарка. — Возможно, пятнистый уже в поисках укрытия и после минутной остановки вернётся к начатому.
Но и традиционное кошачье любопытство никто не отменял: когда ещё будет такая возможность ловить носом снежинки?
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прячутся от «озабоченных» обитатели нацпарка.