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Posted 28 января, 05:59

Published 28 января, 05:59

Modified 28 января, 06:01

Updated 28 января, 06:01

Любующегося снегопадом леопарда зафиксировали видеоловушки в Приморском крае

А что это такое падает: в Приморье любопытство кошку в снегопад из дома выгнало

28 января 2025, 05:59
Фото: 1MI.

Любующегося снегопадом леопарда зафиксировали видеоловушки в Приморском крае

Сюжет
Земля леопарда
Снегопад, обрушившийся на Приморье, впечатлил даже таких привыкших прятаться от осадков обитателей тайги, как леопарды. Фотоловушки в нацпарке «Земля леопарда» запечатлели пятнистого хищника, который задумчиво рассматривал снежинки. А может, он медитировал?

На кадрах фотоловушки краснокнижный хищник почти минуту наблюдал за резвящимися в воздухе снежинками. Или, как предположили сотрудники нацпарка «Земля леопарда», он мониторил обстановку на сопках: «хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли?».

— Дождь, снег и прочие осадки большие кошки предпочитают пережидать в укрытиях (сухих пещерах или гротах), — напомнили в пресс-службе нацпарка. — Возможно, пятнистый уже в поисках укрытия и после минутной остановки вернётся к начатому.
Видео: amurleo_land.

Но и традиционное кошачье любопытство никто не отменял: когда ещё будет такая возможность ловить носом снежинки?

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прячутся от «озабоченных» обитатели нацпарка.

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#Новости#Видео#Земля леопарда#Леопард#Приморский край#Живая природа#Приморье
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