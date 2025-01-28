Антон Волошко: движение «Живём в Приморье» увеличивает масштабы работы в крае

Posted 28 января, 05:26
Published 28 января, 05:26
Modified 28 января, 05:28
Updated 28 января, 05:28
О том, как будет строиться работа штаба и на что она нацелена, на пресс-конференции рассказали Антон Волошко, председатель Законодательного собрания Приморского края, Алексей Ефимов, председатель Штаба общественной поддержки «Живём в Приморье», кавалер двух орденов Мужества, награждённый медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней с мечами и медалью «За отвагу», и Ирина Буслова, исполняющая обязанности руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Приморском крае.
Антон Волошко подчеркнул, что «Живём в Приморье» — площадка, открытая для широкого круга проектов, инициатив, общественных объединений и даже неравнодушных граждан, которые хотят реализовывать важные для жителей города, для жителей Приморского края проекты.
— В любой сфере — поддержке участников СВО, спорта, сфере культуры, сохранения исторического наследия, — это могут быть любые проекты, — отметил Антон Анатольевич. — На мой взгляд, нам сейчас необходимо больше программ, мероприятий, направленных на детей, молодёжь. В первую очередь площадка становится своего рода общественной экспертизой, и если мы видим, что проект летит, что называется, что он интересен и востребован, то он будет всячески поддержан штабом «Живём в Приморье» — в том числе медийно, методологически. И разумеется, в поддержке такого проекта примут участие депутаты Законодательного Собрания Приморского края, думы Владивостока и представительных органов края в целом. Подчеркну: штаб общественной поддержки — это не место для реализации каких-то своих фантазий, это площадка для общественно значимых проектов.
Алексей Ефимов отметил, что Штаб общественной поддержки «Живём в Приморье» работает в нашем крае уже третий год. Но именно сейчас принято решение расширить, масштабировать, усилить деятельность.
— Наша задача — расширить перечень проектов и партнеров, задействованных в работе Штаба, сделать так, чтобы он стал по-настоящему многофункциональной площадкой, которая будет реализовывать широкий спектр задач проектной деятельности, объединил большую часть общественно-политических сил Приморского края, — отметил Алексей Ефимов.
Он также добавил, что в штабе уже активно идёт работа с крупными федеральными проектами — например, посвящёнными 80-летию победы в Великой Отечественное войне. Также получают поддержку и региональные проекты — в частности, «Герои Приморья» — приморский аналог «Времени героев». Алексей Ефимов рассказал, что в Приморье желающих стать участниками первого этапа проекта «Время героев» было очень много. Как и по всей России, всего подано было 44 тысячи заявок. Отобрано — 83 человека, в том числе сам Алексей, который сейчас получает второе высшее образование в области управления. На второй этап проекта по всей стране уже подано более 21 тысячи заявок.
— Как и «Время героев», «Герои Приморья» призваны объединить, вовлечь в сферу управления, производства неравнодушных, инициативных участников СВО, — подчеркнул он.
Также штаб общественной поддержки готов оказывать всемерную помощь организациям, поддерживающим участников СВО, и мероприятиям, направленным на поддержку наших приморских воинов — в тесной взаимосвязи с фондом «Защитники Отечества», как подчеркнула Ирина Буслова.
— Ещё один большой блок работы — это реализации региональных социально ориентированных проектов, которые не были бы успешными без особого внимания и поддержки губернатора Приморского края Олега Кожемяко, — отметил Алексей Ефимов. — Это развитие системы ТОСов, это «Арсеньевская карта», реализация туристического потенциала Приморского края, а также проект «Владивосток — молодежная столица». Да, его решено продолжить.
Антон Волошко подчеркнул, что всячески поддерживает стремление участников СВО пройти обучение, стать частью кадрового состава органов власти и местного самоуправления, производства в Приморском крае. Он отметил, что уже не за горами тот момент, когда в крае начнётся обновление руководящих структур — туда вольются участники проекта «Время героев».
— В самое ближайшее время мы увидим кадровые назначения со стороны руководства региона — и это будут прошедшие обучение участники СВО, причём назначения будут на разных уровнях власти. И я ни капли не опасаюсь, что старую гвардию начнут теснить молодые, горячие кадры. Наоборот — это прекрасно, — сказал Антон Волошко. — Всегда свежая, новая кровь несет новую энергию, новые идеи.
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