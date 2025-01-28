Антон Волошко: движение «Живём в Приморье» увеличивает масштабы работы в крае

Он также добавил, что в штабе уже активно идёт работа с крупными федеральными проектами — например, посвящёнными 80-летию победы в Великой Отечественное войне. Также получают поддержку и региональные проекты — в частности, «Герои Приморья» — приморский аналог «Времени героев». Алексей Ефимов рассказал, что в Приморье желающих стать участниками первого этапа проекта «Время героев» было очень много. Как и по всей России, всего подано было 44 тысячи заявок. Отобрано — 83 человека, в том числе сам Алексей, который сейчас получает второе высшее образование в области управления. На второй этап проекта по всей стране уже подано более 21 тысячи заявок.