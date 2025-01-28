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Posted 28 января, 03:09

Published 28 января, 03:09

Modified 28 января, 03:11

Updated 28 января, 03:11

День открытых дверей пройдет в ДВФУ 29 марта

День открытых дверей пройдет в ДВФУ 29 марта

28 января 2025, 03:09
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
ДВФУ
День открытых дверей для абитуриентов и их родителей состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 29 марта.

В этот день для гостей будут работать интерактивные зоны, где каждый желающий сможет получить консультацию по поступлению, познакомиться с преподавателями и узнать о возможностях внеучебной деятельности в стенах ДВФУ.

В 2025 году выпускники смогут выбрать для себя одну из более 200 образовательных программ, которые реализуют в ДВФУ 12 Институтах и Школах. С 20 июня начнется набор на программы высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Всего в этом году первокурсниками ДВФУ станет 4388 молодых людей.

День открытых дверей — одно из самых ярких событий приемной кампании, которое ежегодно помогает тысячам школьникам определиться с их выбором жизненного пути. В 2024/2025 учебном году — это уже второй День открытых дверей, который будет проходить очно. Мероприятие удивит гостей своей программой: лекции, мастер-классы, ярмарка студенческих объединений и другие интерактивные зоны, где будет интересно не только школьникам, но и их родителям. Полная программа Дня открытых дверей будет опубликована на сайте.

Не обойдется без экскурсий по территории кампуса: участники исследуют инфраструктуру студенческого города и заглянут в жилые корпуса, где кипит студенческий быт.

Иногородние гости Дня открытых дверей смогут разместиться в гостиницах кампуса ДВФУ.

Полная информация о наборе на программы бакалавриата/специалитета и магистратуры, условиях поступления, количестве бюджетных мест, проходных баллах, сроках и этапах зачисления в 2025 году уже опубликована сайте ДВФУ.

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