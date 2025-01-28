День открытых дверей пройдет в ДВФУ 29 марта

Posted 28 января, 03:09
Published 28 января, 03:09
Modified 28 января, 03:11
Updated 28 января, 03:11
В этот день для гостей будут работать интерактивные зоны, где каждый желающий сможет получить консультацию по поступлению, познакомиться с преподавателями и узнать о возможностях внеучебной деятельности в стенах ДВФУ.
В 2025 году выпускники смогут выбрать для себя одну из более 200 образовательных программ, которые реализуют в ДВФУ 12 Институтах и Школах. С 20 июня начнется набор на программы высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Всего в этом году первокурсниками ДВФУ станет 4388 молодых людей.
День открытых дверей — одно из самых ярких событий приемной кампании, которое ежегодно помогает тысячам школьникам определиться с их выбором жизненного пути. В 2024/2025 учебном году — это уже второй День открытых дверей, который будет проходить очно. Мероприятие удивит гостей своей программой: лекции, мастер-классы, ярмарка студенческих объединений и другие интерактивные зоны, где будет интересно не только школьникам, но и их родителям. Полная программа Дня открытых дверей будет опубликована на сайте.
Не обойдется без экскурсий по территории кампуса: участники исследуют инфраструктуру студенческого города и заглянут в жилые корпуса, где кипит студенческий быт.
Иногородние гости Дня открытых дверей смогут разместиться в гостиницах кампуса ДВФУ.
Полная информация о наборе на программы бакалавриата/специалитета и магистратуры, условиях поступления, количестве бюджетных мест, проходных баллах, сроках и этапах зачисления в 2025 году уже опубликована сайте ДВФУ.