День открытых дверей пройдет в ДВФУ 29 марта

День открытых дверей — одно из самых ярких событий приемной кампании, которое ежегодно помогает тысячам школьникам определиться с их выбором жизненного пути. В 2024/2025 учебном году — это уже второй День открытых дверей, который будет проходить очно. Мероприятие удивит гостей своей программой: лекции, мастер-классы, ярмарка студенческих объединений и другие интерактивные зоны, где будет интересно не только школьникам, но и их родителям. Полная программа Дня открытых дверей будет опубликована на сайте.