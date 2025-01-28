Едут в метель на свой страх и риск: обстановка на дорогах Владивостока — видео

Posted 28 января, 00:50
Published 28 января, 00:50
Modified 28 января, 00:52
Updated 28 января, 00:52
Снегопад спровоцировал опасную обстановку на дорогах дальневосточной столицы. В центре города автомобилисты двигаются весьма аккуратно, не торопясь. На дорогах виднеется снежный накат, о котором предупреждали синоптики.
За городом ситуация тоже весьма плачевная. Спуск в районе Седанки покрыт льдом, предупреждают подписчики новых медиа. Водители на свой страх и риск решились на дальние поездки по муниципалитету.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что недавно жители Приморского края купались в море, а сегодня зима накрыла южную часть региона.