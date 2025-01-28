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Posted 28 января, 00:50

Published 28 января, 00:50

Modified 28 января, 00:52

Updated 28 января, 00:52

Что творится на улицах Владивостока во время бушующего циклона

Едут в метель на свой страх и риск: обстановка на дорогах Владивостока — видео

28 января 2025, 00:50
Фото: vostokmedia.com.

Что творится на улицах Владивостока во время бушующего циклона

Сюжет
Погода
Метель мощно заявила о себе еще рано утром во Владивостоке. Непогода уже отразилась на дорожном трафике.

Снегопад спровоцировал опасную обстановку на дорогах дальневосточной столицы. В центре города автомобилисты двигаются весьма аккуратно, не торопясь. На дорогах виднеется снежный накат, о котором предупреждали синоптики.

Видео: vostokmedia.com.

За городом ситуация тоже весьма плачевная. Спуск в районе Седанки покрыт льдом, предупреждают подписчики новых медиа. Водители на свой страх и риск решились на дальние поездки по муниципалитету.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что недавно жители Приморского края купались в море, а сегодня зима накрыла южную часть региона.

«Это кайф»: туристы купаются на популярных пляжах Приморья в январе — фото
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