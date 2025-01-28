Это только цветочки: бушующий циклон нанесет массивный удар по Приморью

Posted 28 января, 01:11
Published 28 января, 01:11
Modified 28 января, 01:13
Updated 28 января, 01:13
Сегодня южные районы региона почувствуют суровую зиму, сообщает «Примгидромет». Однако температурный фон, несмотря на интенсивный снегопад, останется весьма весенним, — столбики термометров кое-где вновь поднимутся до нуля.
В среду, 29 января, непогода сохранится в Приморье. Более того, осадки охватят большую часть края. Самый солидный снежный удар будет нанесен по востоку. Также синоптическая обстановка продолжит оказывать влияние на инфраструктуру муниципалитетов и ситуацию на дорогах. Дневные температуры понизятся на 1 — 4 градуса.
Во Владивостоке прогнозы неизменны — метель и жуткий ветер дадут о себе знать, что собственно и происходит с раннего утра. По расчетам экспертов, ситуация за окном стабилизируется только ближайшей ночью. Осадки прекратятся, а ветер продолжит дуть в дальневосточной столице. Минусовая температура сохранится и завтра.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая обстановка сложилась на дорогах Владивостока после начала снегопада.