Это только цветочки: бушующий циклон нанесет массивный удар по Приморью

Во Владивостоке прогнозы неизменны — метель и жуткий ветер дадут о себе знать, что собственно и происходит с раннего утра. По расчетам экспертов, ситуация за окном стабилизируется только ближайшей ночью. Осадки прекратятся, а ветер продолжит дуть в дальневосточной столице. Минусовая температура сохранится и завтра.