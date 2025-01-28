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Posted 27 января, 23:23

Published 27 января, 23:23

Modified 27 января, 23:25

Updated 27 января, 23:25

Мощный циклон обрушится на Приморский край в ближайшее время

Готовимся к снежному «апокалипсису»: метель ударит по Приморью в считанные часы

27 января 2025, 23:23
Фото: 1MI.

Мощный циклон обрушится на Приморский край в ближайшее время

Сюжет
Погода
Жуткий снегопад вот-вот начнется в Приморском крае. Какие районы пострадают больше всего? — Узнаете в материале.

Сегодня, 28 января, на регион обрушится южный циклон, сообщает «Примгидромет». Небольшие осадки сменятся сильным снегом преимущественно на юге. Также край окажется под влиянием сильного северного ветра. Несмотря на ухудшение синоптической обстановки, столбики термометров по-прежнему стремятся к нулю.

Во Владивостоке после полудня слабый снег сменится интенсивными осадками. Умеренное дуновение разовьется до сильного. В городе образуется гололед и, метель спровоцирует снежный накат. Дальневосточная столица окажется под влиянием морозов, — -7 — -9 °C.

В Уссурийске умеренный снегопад. Северный ветер тоже усилится после обеда. Максимальный температурный фон составит -6 — -8 °C.

В Находке слабые осадки сменятся обильными после 12-ти часов. Под гнетом сильного ветра дороги окажутся во власти льда, мокрый снег повлияет на инфраструктуру муниципалитета. Однако воздух успеет прогреться до +1 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцам рекомендуют сегодня остаться дома, как и школьникам из Владивостока.

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