Готовимся к снежному «апокалипсису»: метель ударит по Приморью в считанные часы

Posted 27 января, 23:23
Published 27 января, 23:23
Modified 27 января, 23:25
Updated 27 января, 23:25
Сегодня, 28 января, на регион обрушится южный циклон, сообщает «Примгидромет». Небольшие осадки сменятся сильным снегом преимущественно на юге. Также край окажется под влиянием сильного северного ветра. Несмотря на ухудшение синоптической обстановки, столбики термометров по-прежнему стремятся к нулю.
Во Владивостоке после полудня слабый снег сменится интенсивными осадками. Умеренное дуновение разовьется до сильного. В городе образуется гололед и, метель спровоцирует снежный накат. Дальневосточная столица окажется под влиянием морозов, — -7 — -9 °C.
В Уссурийске умеренный снегопад. Северный ветер тоже усилится после обеда. Максимальный температурный фон составит -6 — -8 °C.
В Находке слабые осадки сменятся обильными после 12-ти часов. Под гнетом сильного ветра дороги окажутся во власти льда, мокрый снег повлияет на инфраструктуру муниципалитета. Однако воздух успеет прогреться до +1 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцам рекомендуют сегодня остаться дома, как и школьникам из Владивостока.