Готовимся к снежному «апокалипсису»: метель ударит по Приморью в считанные часы

Сегодня, 28 января, на регион обрушится южный циклон, сообщает «Примгидромет». Небольшие осадки сменятся сильным снегом преимущественно на юге. Также край окажется под влиянием сильного северного ветра. Несмотря на ухудшение синоптической обстановки, столбики термометров по-прежнему стремятся к нулю.