vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 10:02

Published 28 января, 10:02

Modified 28 января, 10:02

Updated 28 января, 10:02

Из собаки сделали приманку для тигра в Приморье — полиция проводит проверку

Из собаки сделали приманку для тигра в Приморье — полиция проводит проверку

28 января 2025, 10:02
Фото: @prim_police.
Сюжет
Тигр
В Дальнереченске полиция начала проверку после появления видео с собакой в клетке. Местные жители считают, что животное выступает приманкой дл тигра.

В социальных сетях появилось видео, на котором собака сидит в клетке на улице. Местные жители переживают, что животное может использоваться как приманка для отлова тигра. Эта информация вызвала большой резонанс среди жителей микрорайона.

Полиция уже начала проверку по данному факту. Правоохранители собирают информацию и выясняют все обстоятельства дела. После завершения проверки будет принято законное решение о дальнейших действиях.

Читайте также:
«А им точно нечего есть?»: автомобилисты встретили упитанного тигра в ПриморьеИтоги недели в Приморье: дебошир на джипе, аномальное тепло и иностранный преступникТигр напал на человека в Приморье: что творится на месте происшествия — видео
#Новости#Видео#Проверка#Социальные сети#Тигр#Полиция#Дальнереченск#Приморский край#Собака#Резонанс#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика