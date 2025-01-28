Из собаки сделали приманку для тигра в Приморье — полиция проводит проверку

Posted 28 января, 10:02
Published 28 января, 10:02
Modified 28 января, 10:02
Updated 28 января, 10:02
В социальных сетях появилось видео, на котором собака сидит в клетке на улице. Местные жители переживают, что животное может использоваться как приманка для отлова тигра. Эта информация вызвала большой резонанс среди жителей микрорайона.
Полиция уже начала проверку по данному факту. Правоохранители собирают информацию и выясняют все обстоятельства дела. После завершения проверки будет принято законное решение о дальнейших действиях.