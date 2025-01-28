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Posted 28 января, 11:01

Published 28 января, 11:01

Modified 28 января, 11:01

Updated 28 января, 11:01

Картина дня в Приморье: мощный снегопад, пожар в части и женская трагедия

Картина дня в Приморье: мощный снегопад, пожар в части и женская трагедия

28 января 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Мощный снегопад

Циклон не заставил себя долго ждать во Владивостоке. Крупные хлопья посыпались с неба уже утром.

«Жуть приближается»: мощный снегопад начался во Владивостоке — видео
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Пожар в части

В Приморском крае пожар случился в пожарной части. Пугающими кадрами поделились очевидцы огненного происшествия.

Пожарная часть загорелась в Приморье — видео
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Женская трагедия

После похода в салон красоты жительница Приморского края не по наслышке узнала, что такое судебные тяжбы. Ведь ей не только пришлось спасать свои волосы, но и защищать свои права в зале суда.

«Airtouch из ада»: женская трагедия вместо модного окрашивания получилась в Приморье
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