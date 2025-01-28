Картина дня в Приморье: мощный снегопад, пожар в части и женская трагедия

Posted 28 января, 11:01
Published 28 января, 11:01
Modified 28 января, 11:01
Updated 28 января, 11:01
Мощный снегопад
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В Приморском крае пожар случился в пожарной части. Пугающими кадрами поделились очевидцы огненного происшествия.
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