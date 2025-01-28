Низководный снова заблокирован: несколько ДТП перекрыли движение на мосту в Приморье

Posted 28 января, 04:00
Published 28 января, 04:00
Modified 28 января, 04:02
Updated 28 января, 04:02
Низководный мост вновь стал недоступен для автомобилистов, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, всему виной авария. Массовое столкновение автомобилей спровоцировало внеплановые неудобства для водителей.
Подписчики соцсетей заявляют, что из-за инцидента все машины разворачивают по пути во Владивосток, рекомендуя объезд через Угловое.
Более того, заехать в город тоже нельзя, подчеркивают пользователи местных телеграм-каналов.
«Перед мостом также ДТП, которые блокируют проезд», — отметили в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первооткрыватели рубрики «жертвы непогоды» попали на камеру во Владивостоке.