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Posted 28 января, 04:00

Published 28 января, 04:00

Modified 28 января, 04:02

Updated 28 января, 04:02

Массовые аварии перегородили Низководный мост во Владивостоке

Низководный снова заблокирован: несколько ДТП перекрыли движение на мосту в Приморье

28 января 2025, 04:00
Фото: vostokmedia.com.

Массовые аварии перегородили Низководный мост во Владивостоке

Сюжет
Соцсети
Многострадальное мостовое сооружение вновь перекрыто во Владивостоке. Теперь выбраться из города или попасть в него не так уж и просто.

Низководный мост вновь стал недоступен для автомобилистов, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, всему виной авария. Массовое столкновение автомобилей спровоцировало внеплановые неудобства для водителей.

Подписчики соцсетей заявляют, что из-за инцидента все машины разворачивают по пути во Владивосток, рекомендуя объезд через Угловое.

Видео: svodka25.

Более того, заехать в город тоже нельзя, подчеркивают пользователи местных телеграм-каналов.

«Перед мостом также ДТП, которые блокируют проезд», — отметили в новых медиа.
Фото: dpscontrol_public

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первооткрыватели рубрики «жертвы непогоды» попали на камеру во Владивостоке.

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