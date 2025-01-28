Новые подробности: что происходит после массового ДТП на мосту во Владивостоке

Posted 28 января, 04:16
Published 28 января, 04:16
Modified 28 января, 07:40
Updated 28 января, 07:40
Низководный мост снова стал причиной страданий многих автомобилистов, которых разворачивают из-за массовых аварий. В пресс-службе полиции поделились подробностями одной из них.
По данным регионального УМВД, происшествие обошлось без пострадавших. Случилось ДТП на 17 километре автодороги Новый — Де-Фриз — Седанка. Сейчас водители передвигаются по одной полосе. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.
Приморцы отреагировали на проблемное столкновение авто.
«Главное, что без пострадавших. Человеческие жизни важнее»;
«Не сидится кому-то дома. Опасно сейчас на дорогах же»;
«А я всегда думаю о том, что сейчас ремонт машины уж очень дорого выходит. Сразу жаль владельцев».
Ранее «Восток-Медиа» писало об одной из первых аварий, которые приключились в период бушующего циклона в дальневосточной столице.