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Posted 28 января, 06:42

Published 28 января, 06:42

Modified 28 января, 06:44

Updated 28 января, 06:44

Серьезный пожар уничтожил жилой дом в Приморском крае

Остались одни «ребра»: жуткий пожар случился в частном доме в Партизанске

28 января 2025, 06:42
Фото: mchs_vdk.

Серьезный пожар уничтожил жилой дом в Приморском крае

Сегодня днем в Партизанске на улице Разгонова загорелся частный дом. Пожарные ГУ МЧС по Приморскому краю отправились на место. К моменту их прибытия здание полностью охватило пламя.

Огнеборцы МЧС России успешно ликвидировали возгорание частного дома в Партизанске, произошедшее сегодня днем на улице Разгонова. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, пламя объяло площадь около 50 квадратных метров. В результате происшествия обрушилась кровля, однако, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы холодильника. Пожарные оперативно сработали, предотвратив дальнейшее распространение огня на соседние здания. Местные жители выражают благодарность спасателям за быструю реакцию и профессионализм.

Фото: mchs_vdk

Сотрудники МЧС продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать точные причины возгорания. Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности в быту, особенно при использовании электрических приборов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который разгорелся из-за непотушенной сигареты в Приморье.

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#Происшествия
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