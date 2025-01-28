Остались одни «ребра»: жуткий пожар случился в частном доме в Партизанске

Posted 28 января, 06:42
Published 28 января, 06:42
Modified 28 января, 06:44
Updated 28 января, 06:44
Огнеборцы МЧС России успешно ликвидировали возгорание частного дома в Партизанске, произошедшее сегодня днем на улице Разгонова. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, пламя объяло площадь около 50 квадратных метров. В результате происшествия обрушилась кровля, однако, к счастью, погибших и пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы холодильника. Пожарные оперативно сработали, предотвратив дальнейшее распространение огня на соседние здания. Местные жители выражают благодарность спасателям за быструю реакцию и профессионализм.
Сотрудники МЧС продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать точные причины возгорания. Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности в быту, особенно при использовании электрических приборов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который разгорелся из-за непотушенной сигареты в Приморье.