Остались одни «ребра»: жуткий пожар случился в частном доме в Партизанске

Огнеборцы МЧС России успешно ликвидировали возгорание частного дома в Партизанске, произошедшее сегодня днем на улице Разгонова. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, пламя объяло площадь около 50 квадратных метров. В результате происшествия обрушилась кровля, однако, к счастью, погибших и пострадавших нет.