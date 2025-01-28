От Кавалерово до Анны: снегопад не даёт дорожникам Приморья времени на отдых — видео

Posted 28 января, 06:41
Published 28 января, 06:41
Modified 28 января, 06:43
Updated 28 января, 06:43
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: работа дорожных служб даёт результат, затруднений в автомобильном движении на дорогах края нет.
Снег продолжается в Дальнереченске, Владивостоке, в Артеме, Уссурийске, Находке, Хасанском, Шкотовском, Ольгинском, Михайловском, Кавалеровском, Лазовском округах.
Также снег накрыл Надеждинский и Партизанский районы Приморья.
Везде идут активные работы по ликвидации последствий буйства стихии.