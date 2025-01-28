vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 06:41

Published 28 января, 06:41

Modified 28 января, 06:43

Updated 28 января, 06:43

Дорожные службы по всему Приморскому краю ведут уборку снега

От Кавалерово до Анны: снегопад не даёт дорожникам Приморья времени на отдых — видео

28 января 2025, 06:41
Фото: primorskyru.

Дорожные службы по всему Приморскому краю ведут уборку снега

Сюжет
Снегопад
Снегопад накрыл фактически весь Приморский край. И везде дорожные службы трудятся, не оставляя времени на отдых, расчищая дороги.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: работа дорожных служб даёт результат, затруднений в автомобильном движении на дорогах края нет.

Видео: primorskyru. Техника на Американском перевале

Снег продолжается в Дальнереченске, Владивостоке, в Артеме, Уссурийске, Находке, Хасанском, Шкотовском, Ольгинском, Михайловском, Кавалеровском, Лазовском округах.

Видео: primorskyru. Шкотовский район

Также снег накрыл Надеждинский и Партизанский районы Приморья.

Видео: primorskyru. Трасса в Находку

Везде идут активные работы по ликвидации последствий буйства стихии.

Фото: primorskyru

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт очистка Владивостока от снега.

«Паровозики добра» спасают Владивосток от снежного «апокалипсиса» — видео
Узнать подробнее
#Видео#Снегопад#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика