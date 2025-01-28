От Кавалерово до Анны: снегопад не даёт дорожникам Приморья времени на отдых — видео

Дорожные службы по всему Приморскому краю ведут уборку снега

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Снегопад накрыл фактически весь Приморский край. И везде дорожные службы трудятся, не оставляя времени на отдых, расчищая дороги.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: работа дорожных служб даёт результат, затруднений в автомобильном движении на дорогах края нет. Видео: primorskyru . Техника на Американском перевале Снег продолжается в Дальнереченске, Владивостоке, в Артеме, Уссурийске, Находке, Хасанском, Шкотовском, Ольгинском, Михайловском, Кавалеровском, Лазовском округах. Видео: primorskyru . Шкотовский район Также снег накрыл Надеждинский и Партизанский районы Приморья. Видео: primorskyru . Трасса в Находку Везде идут активные работы по ликвидации последствий буйства стихии. Фото: primorskyru Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт очистка Владивостока от снега. «Паровозики добра» спасают Владивосток от снежного «апокалипсиса» — видео Узнать подробнее