Отпустите людей домой: глава Артёма призвал сократить рабочий день из-за снега

Posted 28 января, 05:36
Published 28 января, 05:36
Modified 28 января, 05:38
Updated 28 января, 05:38
— В городе продолжается снегопад. Мы занимаемся расчисткой дорог. Коммунальные службы в количестве 13 единиц техники работают на дорогах города, очищают от снега, подсыпают специальными противогололедными материалами. Тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничные марши убираются вручную. Работы продолжаем, — отметил Вячеслав Квон.
Руководителям предприятий глава АГО порекомендовал отпустить сотрудников, которые проживают в отдаленных районах, домой пораньше.
Особо глава Артёмовского городского округа обратился к автомобилистам: «Не препятствуйте работе дорожной техники, не оставляйте машины на проезжей части».
Вячеслав Квон подчеркнул, что работы в городе будут продолжаться до полного устранения последствий снегопада.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кому во Владивостоке снегопад не помеха.