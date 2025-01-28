Отпустите людей домой: глава Артёма призвал сократить рабочий день из-за снега

В Приморском крае из-за снегопада сокращают рабочий день

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Глава Артёма Вячеслав Квон призвал работодателей сократить сегодня продолжительность рабочего дня и отпустить жителей АГО домой пораньше — из-за снегопада. Также он объявил, что посещение школ и детских садов сегодня в Артёме свободное.

— В городе продолжается снегопад. Мы занимаемся расчисткой дорог. Коммунальные службы в количестве 13 единиц техники работают на дорогах города, очищают от снега, подсыпают специальными противогололедными материалами. Тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничные марши убираются вручную. Работы продолжаем, — отметил Вячеслав Квон. Руководителям предприятий глава АГО порекомендовал отпустить сотрудников, которые проживают в отдаленных районах, домой пораньше. Видео: kwonvyacheslav . Особо глава Артёмовского городского округа обратился к автомобилистам: «Не препятствуйте работе дорожной техники, не оставляйте машины на проезжей части». Вячеслав Квон подчеркнул, что работы в городе будут продолжаться до полного устранения последствий снегопада. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кому во Владивостоке снегопад не помеха. Снегопад не повлиял на работу электропоездов во Владивостоке и юге Приморья Узнать подробнее