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Posted 28 января, 05:36

Published 28 января, 05:36

Modified 28 января, 05:38

Updated 28 января, 05:38

В Приморском крае из-за снегопада сокращают рабочий день

Отпустите людей домой: глава Артёма призвал сократить рабочий день из-за снега

28 января 2025, 05:36
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае из-за снегопада сокращают рабочий день

Сюжет
Снегопад
Глава Артёма Вячеслав Квон призвал работодателей сократить сегодня продолжительность рабочего дня и отпустить жителей АГО домой пораньше — из-за снегопада. Также он объявил, что посещение школ и детских садов сегодня в Артёме свободное.
— В городе продолжается снегопад. Мы занимаемся расчисткой дорог. Коммунальные службы в количестве 13 единиц техники работают на дорогах города, очищают от снега, подсыпают специальными противогололедными материалами. Тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничные марши убираются вручную. Работы продолжаем, — отметил Вячеслав Квон.

Руководителям предприятий глава АГО порекомендовал отпустить сотрудников, которые проживают в отдаленных районах, домой пораньше.

Видео: kwonvyacheslav.

Особо глава Артёмовского городского округа обратился к автомобилистам: «Не препятствуйте работе дорожной техники, не оставляйте машины на проезжей части».

Вячеслав Квон подчеркнул, что работы в городе будут продолжаться до полного устранения последствий снегопада.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кому во Владивостоке снегопад не помеха.

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#Новости#Видео#Владивосток#Снегопад#Приморский край#Приморье
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