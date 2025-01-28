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Posted 28 января, 02:02

Published 28 января, 02:02

Modified 28 января, 02:05

Updated 28 января, 02:05

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на улице Владивостока

Потасовка на площади: силовики ищут участников драки во Владивостоке

28 января 2025, 02:02
Фото: Изображение Midjourney.

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на улице Владивостока

Сюжет
Драка
Возмутительный инцидент произошел во Владивостоке. Однако нарушителей порядка уже разыскивают правоохранители.

В дальневосточной столице на площади Луговой в битве схлестнулись несколько молодых людей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Силовики обнаружили видеоролик с дракой в социальных сетях. Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также устанавливают личности участников конфликта.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение». — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лютый замез за парковку произошел во Владивостоке. Одна из дам пострадала от перцового баллончика.

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