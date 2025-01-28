Потасовка на площади: силовики ищут участников драки во Владивостоке

Posted 28 января, 02:02
Published 28 января, 02:02
Modified 28 января, 02:05
Updated 28 января, 02:05
В дальневосточной столице на площади Луговой в битве схлестнулись несколько молодых людей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Силовики обнаружили видеоролик с дракой в социальных сетях. Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также устанавливают личности участников конфликта.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение». — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лютый замез за парковку произошел во Владивостоке. Одна из дам пострадала от перцового баллончика.