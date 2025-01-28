Пожарная часть загорелась в Приморье — видео

Posted 28 января, 02:20
Published 28 января, 02:20
Modified 28 января, 02:22
Updated 28 января, 02:22
В Лесозаводске огонь охватил пожарную часть. Жуткими кадрами с места инцидента поделились очевидцы.
По данным единой дежурной диспетчерской службы, возгорание произошло в котельной №73 пожарной части 28-го ОПС. Ликвидировать пожар удалось сегодня утром в 9:05. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Маковского во Владивостоке произошло возгорание неизвестных предметов. Нечто черное было охвачено огнем, вся округа оказалась в густом дыму. Из-за жарких обстоятельств собралась внушительная пробка.