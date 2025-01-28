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Posted 28 января, 02:20

Published 28 января, 02:20

Modified 28 января, 02:22

Updated 28 января, 02:22

Пожарная часть загорелась в Приморье — видео

Пожарная часть загорелась в Приморье — видео

28 января 2025, 02:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
В Приморском крае пожар случился в пожарной части. Пугающими кадрами поделились очевидцы огненного происшествия.

В Лесозаводске огонь охватил пожарную часть. Жуткими кадрами с места инцидента поделились очевидцы.

По данным единой дежурной диспетчерской службы, возгорание произошло в котельной №73 пожарной части 28-го ОПС. Ликвидировать пожар удалось сегодня утром в 9:05. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Маковского во Владивостоке произошло возгорание неизвестных предметов. Нечто черное было охвачено огнем, вся округа оказалась в густом дыму. Из-за жарких обстоятельств собралась внушительная пробка.

Нечто горит на дороге во Владивостоке — видео
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