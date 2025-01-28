Продлеваем свободное посещение: о бушующем циклоне высказался мэр Владивостока

Posted 28 января, 03:25
Published 28 января, 03:25
Modified 28 января, 03:27
Updated 28 января, 03:27
Мэр дальневосточной столицы следит за синоптической ситуацией в городе. Глава муниципалитета заявил, что пик активности циклона прогнозируется с 13 до 16 часов. Именно поэтому работодателям рекомендуется отпустить сотрудников пораньше. Еще Константин Шестаков сообщил о том, что завтра, 29 января, посещение детских садов и школ будет свободным, как и сегодня.
Также мэр подчеркнул, что сейчас на владивостокских дорогах трудится 215 единиц спецтехники. Рабочие муниципальной службы «Содержание городских территорий» будут трудиться в несколько смен.
Более того, глава муниципалитета отметил, что сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения работают в усиленном режиме в период бушующей стихии.