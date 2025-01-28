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Posted 28 января, 03:25

Published 28 января, 03:25

Modified 28 января, 03:27

Updated 28 января, 03:27

Продлеваем свободное посещение: о бушующем циклоне высказался мэр Владивостока

Продлеваем свободное посещение: о бушующем циклоне высказался мэр Владивостока

28 января 2025, 03:25
Фото: vlc.ru.
Сюжет
Погода
Константин Шестаков прокомментировал обстановку, которая сложилась во Владивостоке из-за метели. Мэр поведал о новых мерах безопасности и о том, как город противостоит снежным испытаниям.

Мэр дальневосточной столицы следит за синоптической ситуацией в городе. Глава муниципалитета заявил, что пик активности циклона прогнозируется с 13 до 16 часов. Именно поэтому работодателям рекомендуется отпустить сотрудников пораньше. Еще Константин Шестаков сообщил о том, что завтра, 29 января, посещение детских садов и школ будет свободным, как и сегодня.

Видео: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.

Также мэр подчеркнул, что сейчас на владивостокских дорогах трудится 215 единиц спецтехники. Рабочие муниципальной службы «Содержание городских территорий» будут трудиться в несколько смен.

Видео: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.

Более того, глава муниципалитета отметил, что сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения работают в усиленном режиме в период бушующей стихии.

Видео: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточная столица встретила циклон во всеоружии.

Старания властей не напрасны: Владивосток встретил циклон во всеоружии
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