Прощайте, морские обитатели: во Владивостоке навсегда закрылся океанариум

Posted 28 января, 07:22
Published 28 января, 07:22
Modified 28 января, 07:24
Updated 28 января, 07:24
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в здании, где располагался океанариум, а также некоторые другие организации и магазин, пройдёт масштабный ремонт.
В начале сентября — по окончании всех ремонтных работ — здесь будет создан филиал Национального центра «Россия».
— Центр откроется по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, который ранее представил проект организационному комитету в Москве, — рассказал глава Владивостока Константин Шестаков. — Там будет выставка о достижениях промышленности, транспорта, логистики, науки, образования, спорта, культуры и туризма. Экспозиции будут выполнены в морской тематике.
Что касается животных, которые содержались в океанариуме на Батарейной, а также экспонатов, то они они — по договорённости, которая уже достигнута, — будут переданы в Приморский океанариум на безвозмездной основе.
Арендаторам при необходимости будут предложены для рассмотрения другие муниципальные помещения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему Приморье и Владивосток привлекают туристов.