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Posted 28 января, 07:22

Published 28 января, 07:22

Modified 28 января, 07:24

Updated 28 января, 07:24

Во Владивостоке на месте океанариума будет филиал центра «Россия»

Прощайте, морские обитатели: во Владивостоке навсегда закрылся океанариум

28 января 2025, 07:22
Фото: adm_vl.

Во Владивостоке на месте океанариума будет филиал центра «Россия»

Сюжет
Благоустройство
С 1 февраля во Владивостоке будет навсегда закрыт некогда знаменитый и популярные океанариум на улице Батарейной. После ремонта там откроется филиал центра «Россия».

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в здании, где располагался океанариум, а также некоторые другие организации и магазин, пройдёт масштабный ремонт.

В начале сентября — по окончании всех ремонтных работ — здесь будет создан филиал Национального центра «Россия».

— Центр откроется по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, который ранее представил проект организационному комитету в Москве, — рассказал глава Владивостока Константин Шестаков. — Там будет выставка о достижениях промышленности, транспорта, логистики, науки, образования, спорта, культуры и туризма. Экспозиции будут выполнены в морской тематике.

Что касается животных, которые содержались в океанариуме на Батарейной, а также экспонатов, то они они — по договорённости, которая уже достигнута, — будут переданы в Приморский океанариум на безвозмездной основе.

Арендаторам при необходимости будут предложены для рассмотрения другие муниципальные помещения.

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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Океанариум#Приморский край
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