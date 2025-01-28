Снегопад не повлиял на работу электропоездов во Владивостоке и юге Приморья

Posted 28 января, 03:18
Published 28 января, 03:18
Modified 28 января, 03:20
Updated 28 января, 03:20
Все электрички следуют по расписанию, обеспечивая жителей и гостей города возможностью добраться до нужных пунктов назначения.
В частности, с вокзала Владивостока можно воспользоваться 11 электропоездами в направлении Угольной, с интервалом в 30 минут.
В 15:29 отправляется поезд по маршруту «Владивосток — Надеждинская», а «Городская электричка» уходит в 17:10 до остановочного пункта Луговая. Также доступны рейсы «Владивосток — Мыс Чуркин» в 18:43 и «Надеждинская — Мыс Чуркин» в 19:10.
Как добраться в аэропорт:
Более полное расписание доступно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс. Электрички», а также в билетных кассах.
Службы железнодорожного транспорта продолжают следить за погодными условиями и готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и стабильность графика движения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как выросли цены на такси из-за снегопада во Владивостоке.