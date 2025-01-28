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Posted 28 января, 03:18

Published 28 января, 03:18

Modified 28 января, 03:20

Updated 28 января, 03:20

Снегопад не повлиял на работу электропоездов во Владивостоке и юге Приморья

Снегопад не повлиял на работу электропоездов во Владивостоке и юге Приморья

28 января 2025, 03:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Снегопад
Несмотря на сильный снегопад, накрывший Приморье, пригородные электропоезда во Владивостоке и на юге края продолжают работу без сбоев.

Все электрички следуют по расписанию, обеспечивая жителей и гостей города возможностью добраться до нужных пунктов назначения.

В частности, с вокзала Владивостока можно воспользоваться 11 электропоездами в направлении Угольной, с интервалом в 30 минут.

В 15:29 отправляется поезд по маршруту «Владивосток — Надеждинская», а «Городская электричка» уходит в 17:10 до остановочного пункта Луговая. Также доступны рейсы «Владивосток — Мыс Чуркин» в 18:43 и «Надеждинская — Мыс Чуркин» в 19:10.

Как добраться в аэропорт:

  • поезд «Владивосток — Аэропорт Кневичи» отправляется в 16:22 и 18:03;
  • из аэропорта в краевую столицу можно уехать в 14:55, 18:00.

Более полное расписание доступно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс. Электрички», а также в билетных кассах.

Службы железнодорожного транспорта продолжают следить за погодными условиями и готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и стабильность графика движения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как выросли цены на такси из-за снегопада во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Снегопад#РЖД#Приморский край#Электрички#Приморье
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