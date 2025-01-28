Снегопад не повлиял на работу электропоездов во Владивостоке и юге Приморья

В 15:29 отправляется поезд по маршруту «Владивосток — Надеждинская», а «Городская электричка» уходит в 17:10 до остановочного пункта Луговая. Также доступны рейсы «Владивосток — Мыс Чуркин» в 18:43 и «Надеждинская — Мыс Чуркин» в 19:10.